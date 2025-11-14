¡ÚÈ½·è¡Û¡ÖÌ¤½Ï¤µ¤Ë¤Ä¤±¹þ¤ó¤À°¼Á¤ÊÈÈ¹Ô¡×à4000±ß±ç¸òá¤Î¸µ´±Å¡»öÌ³´±¤ËÌä¤ï¤ì¤¿àÂç¿Í¤ÎÀÕÇ¤á
½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ë4000±ß¤òÅÏ¤·à±ç¸òá
¡ÖB¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¹Ô°Ù¡ÊÀÅª¤Ê¹Ô°Ù¡Ë¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡¢¤³¤ì¤ÏÈÈºá¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢B¤Á¤ã¤ó¤¬Ë¾¤à¤Þ¤Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î¸¶°ø¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ç24Ç¯£µ·î17Æü¤Ë¡¢£²¿Í¤ÎÃæ³ØÀ¸¡¢A¤µ¤ó¡ÊÅö»þ12ºÐ¡Ë¤ÈB¤µ¤ó¡ÊÅö»þ13ºÐ¡Ë¤Ë¸½¶â4000±ß¤Ê¤É¤òÅÏ¤·¤Æ¼«Æ°¼ÖÆâ¤ÇÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤È»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¸µ¼óÁê´±Å¡¿¦°÷¡¦¾®Àô¹¬ÇîÈï¹ð¡Ê41¡Ë¤ËÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£
10·î29Æü¡¢²£ÉÍÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿È½·è¸øÈ½¤Ç¡¢º´Æ£ÂîÀ¸ºÛÈ½Ä¹¤Ï¡ÖÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Äºá¤¬À®Î©¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÄ¨Ìò£´Ç¯£¶¥õ·î¡Êµá·º£·Ç¯¡Ë¡×¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¾®ÀôÈï¹ð¤Ï¡¢ÌäÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£µ·î17Æü¤ËA¤µ¤ó¤ÈÀ¸ò¤·¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢B¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂÎ¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢ÀÅªË½¹Ô¤ËÅö¤¿¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È°ì´Ó¤·¤ÆÈÝÇ§¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆB¤µ¤ó¤ÏÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£È½·è¤Ç¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¾®ÀôÈï¹ð¤Î¸À¤¤Ê¬¤òÇ§¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
º´Æ£ºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤¬À®Î©¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢B¤µ¤ó¤Î¶¡½Ò¤¬ÁÜººÃÊ³¬¤«¤éÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÖÈï¹ð¿Í¤ÈB¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡Ç24Ç¯£´·î¤´¤í¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Èï³²¼ÔB¤¬Èï¹ð¿Í¤«¤éÊ£¿ô²ó¡¢ÀÅª¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ËÜ·ï¤ÈÂ¾¤Îµ¡²ñ¤Î¹Ô°Ù¤òº®Æ±¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ²±°ã¤¤¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡×
£µ·î17Æü¤ÎÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤¬À®Î©¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾®ÀôÈï¹ð¤âÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤ÏB¤µ¤ó¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤¯¤Þ¤Ç½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤¿¤È¼çÄ¥
È½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¸å¡¢º´Æ£ºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢ÎÌ·º¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÈï¹ð¿Í¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ñ¥Ñ³èÌÜÅª¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿A¤ÈB¤ËÂÐ¤·¡¢À¸ò¤ä¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èï³²¼Ô¤é¤Î¤Û¤¦¤«¤éÈï¹ð¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶âÁ¬¤Ê¤É¤òÍ×µá¤·¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤òµöÍÆ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Èï¹ð¿Í¤Î¹Ô°Ù¤ÏÈï³²¼Ô¤é¤ÎÀÅª¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤ÎÌ¤½Ï¤µ¤Ë¤Ä¤±¹þ¤ó¤À°¼Á¤ÊÈÈ¹Ô¤È¤¤¤¨¤ë¡×
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤È¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¡¢¡Ö·è¤·¤Æµö¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·º»öÈ³¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤¬½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¾ð¾õ¼àÎÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ºÇ½ªÄÄ½Ò¤Ç¤ÏËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖB¤Á¤ã¤ó¤¬Ë¾¤à¤Þ¤Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î¸¶°ø¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼«Ê¬¤«¤éÍ¶¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤¿¤À¤±¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¾®ÀôÈï¹ð¡£
¤Þ¤¿¡¢¸øÈ½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤«¤é¡Ö¡Ø¥¨¥Ã¥Á¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÇ¯¤Î»Ò¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Í×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¾®»ùÀ°¦¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡ÖB¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢Ëè²óÀÅª¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÏÃ¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÊÌ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢40ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤ÈÉÑÈË¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢ÀÅª¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢¤É¤³¤«Ç§ÃÎ¤ÎÏÄ¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¾®ÀôÈï¹ð¤Ïº£¸å¡¢¹µÁÊ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢·ºÌ³½ê¤ËÉþÌò¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£·ºÌ³½ê¤Ç¤â¡¢¡Ö¤¢¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÎÍ¶¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢À¸³è¤òÁ÷¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£