ÆüËÜÀ½Å´¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤·¤ã¤Ö¤ê¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ë¡ÄÆüËÜ¤ÎÃÏÊý·ÐºÑ¤ËÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¡Ö¿È¾¡¼ê¤ÊÁªµóÂÐºö¡×

º£Ç¯6·î¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤ÏäþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÆ¹ñºÇÂç¤ÎÅ´¹Ý¥á¡¼¥«¡¼US¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÇã¼ý¤ò´°Î»¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢US¥¹¥Á¡¼¥ëÂ¦¤Ï¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÊÆ¹ñ¤Î´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¶¯¤¤¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î²ðÆþ¤Ë¤è¤ê¡¢½ÅÍ×»ö¹à¤Ø¤ÎµñÈÝ¸¢¤Ê¤É¤ò»ý¤Ä¡Ö²«¶â³ô¡×¤òÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤ËÉÕÍ¿¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢9·î¤Ë¤ÏUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÊÆ¹©¾ì¤ÎÊÄº¿·×²è¤¬²«¶â³ô¤Ë¤è¤êÁË»ß¤µ¤ì¤¿¡£
ÆüËÜÀ½Å´¤Ï¶áÇ¯¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤È¤Î¶¥Áè·ã²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¹ñÆâ¹âÏ§¤ÎµÙ»ß¤ä³¤³°»ö¶È¤Î¥ê¥¹¥È¥é¤òÃÇ¹Ô¤·¡¢¼ý±×À¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²«¶â³ô¤Ë¤è¤êÊÆ¹ñ»ö¶È¤ò¼«Í³¤ËÅ¸³«¤Ç¤¤º¡¢US¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î¹â¥³¥¹¥ÈÂÎ¼Á¤â²þÁ±¤¬Æñ¤·¤¤¡£
2026Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï600²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ»ö¶È¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤â¤ó¤«¡ÄÇã¼ý¤·¤¿US¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¡ÖÆüËÜÀ½Å´¤ÎÍ«Ýµ¡×¡Ó¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÆüËÜÀ½Å´¤Î¸½¾õ¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢US¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ø¤Î²ðÆþ¤ò¶¯¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¤½¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹´ØÏ¢¤ÎÅê»ñ¤òUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ëµá¤á¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤¬»ñ¶â¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥Õ¥¹¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡ËÀ¸»º¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£US¥¹¥Á¡¼¥ë¤âÆ±¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹»ö¶È¤ÎÅ¸³«¤òÍ×ÀÁ¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÁªµóÂÐºö¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¡Ä
¼ç¤Ë¡¢¥¯¥ê¥Õ¥¹¤Ï¥ß¥·¥¬¥ó½£¤È¥ß¥Í¥½¥¿½£¤Ç´õÅÚÎà¤òºÎ·¡¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥ß¥Í¥½¥¿½£¤Ç¤Ï¡¢US¥¹¥Á¡¼¥ë¤â¹Û»³¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Ä´Ã£¤ÇÂÐÃæ°ÍÂ¸¤Î°ú¤²¼¤²¤òµÞ¤°¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢US¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ë¥¯¥ê¥Õ¥¹¤Ê¤É¤È¤Î¶¨¶È¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤Ï¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Ê¬Ìî¤ÇÄÉ²Ã¤ÎÅê»ñ¤òÇ÷¤é¤ì¡¢·×²èÄÌ¤ê¤ËºÎ·¡¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£ºâÌ³ÆâÍÆ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤âÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¸ÛÍÑÌÌ¤Ç¤â¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤«¤éÆüËÜÀ½Å´¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ×ÀÁ¤Ï¶¯¤Þ¤ë·üÇ°¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
Âµö¡¢´ØÀÇ¤Ë¤è¤ëÊÆ¹ñ´ë¶È¤Î¥³¥¹¥ÈÁý²Ã¡¢AI¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³ÂåÂØ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Ï¸ºÂ®µ¤Ì£¤À¡£¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤â¿¦¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£´ØÀÇ¤Ë¤è¤ëÊª²ÁºÆÇ³¤Î·üÇ°¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬US¥¹¥Á¡¼¥ë¤ËºÎÍÑ¤Î³ÈÂç¤ò»Ø¼¨¤·¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤ÎÊÆ¹ñ»ö¶È¤Î¥³¥¹¥ÈÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£
ÍèÇ¯½©¤ÎÃæ´ÖÁªµó¤ò¹µ¤¨¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÅê»ñ¤ÎÀÑ¤ßÁý¤·¡¢¸ÛÍÑÁý²Ã¡¢µ»½Ñ°ÜÅ¾¤ò¼Â¸½¤·¡¢Å´¹Ý¶È¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¤ÈÀëÅÁ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÆüËÜÀ½Å´¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÀ¸»º¤òÄ´À°¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬²«¶â³ô¤ÎµñÈÝ¸¢¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç²á¾êÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤òÊú¤¨¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£
ÆüËÜÀ½Å´¤¬ÊÆ¹ñ¤ÎÀ¯¼£¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¹ñÆâ¤Ç¥ê¥¹¥È¥é¤Î²ÄÇ½À¤â
ÅöÌÌ¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤äÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤È¤ÎÍø³²Ä´À°¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ±¼Ò¤Î¹½Â¤²þ³×¤ÏÃÙ¤ì¡¢US¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î¼ý±×À¤ÏÅö½éÁÛÄê¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¾å¸þ¤«¤Ê¤¤·üÇ°¤¬»Ä¤ë¡£ÆüËÜÀ½Å´¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Î¹½Â¤²þ³×¤ÇÍø±×Î¨¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÃæÄ¹´üÅª¤Ê¼ûÍ×Áý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¥¤¥ó¥É¤ä¥¿¥¤¤Ê¤É¤Ç¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤¬¶¡µëÂÎÀ©¤Î³ÈÄ¥¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£²¾¤ËÅê»ñ·×²è¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´ë¶È¤¬¥·¥§¥¢¤òÃ¥¤¤¡¢ÈÔ²ó¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¥¤¥ó¥É¤ä¥¢¥»¥¢¥óÃÏ°è¤Ç¤ÏÄÉ²Ã¤ÎÇã¼ý¤äÄó·È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÇÓ½Ð¤òÍÞ¤¨¤¿À½Å´½ê¤Î±¿±Ä¡¢ÅÅÆ°¼Ö¤ä¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¸þ¤±¤ÎÀ½ÉÊ¶¡µëÎÏ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
·ë²ÌÅª¤Ë¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¹âÏ§µÙ»ß¤Ê¤É¥ê¥¹¥È¥é¤òºÆ²ÃÂ®¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢À®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿Åê»ñ»ñ¶â¤Î³ÎÊÝ¤È¼ý±×À¤Î¸þ¾å¼Â¸½¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£º£¸å¤Î¹½Â¤²þ³×¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸ÛÍÑ¡¢ÃÏÊý·ÐºÑ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤Î·Ð±Ä°Õ»×·èÄê¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÆüËÜÀ½Å´¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯ºö¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¶ÈÀÓ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤ï¤¬¹ñ¤Î´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼çÍ×¤Ê»Ô¾ì¤Ç¡ÈÃÏ»ºÃÏ¾ÃÂÎÀ©¡É¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¤´¤È¤Ë¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤òÅ°Äì¤¹¤ëÉ¬Í×À¤Ï°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤ë¡£
ÆüËÜÀ½Å´¤¬¥È¥é¥ó¥×¥ê¥¹¥¯¤ÈÂÐÖµ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ý±×À¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¶µ²Ê½ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤½¤ì¤Û¤É¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥È¥é¥ó¥×¥ê¥¹¥¯¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÂç¤¤¤¡£
【さらに読む】〈「もう中国とはサヨナラしたい」が企業の本音か……拘束リスクが高いのに離れない「中国ビジネスの位置」〉もあわせてお読みください。
