芸能事務所「STARTO ENTERTAINMENT」が2025年11月12日、ジュニアグループ「少年忍者」の「活動終了」を発表した。事実上の解散とみられる。

「より一層の活躍を多くの人に届ける高みを目指し、成長を遂げるため」

少年忍者は、STARTO社でデビューを目指して活動する「ジュニア」ら16人からなるグループだ。

18年6月に「ちびっこ忍者」として14人で結成され、8月のイベントで「少年忍者」に改名。19年には25人体制となり、その後は21人体制で活動を続けた。

25年2月に「HiHi Jets」「美 少年」「7 MEN 侍」を含むジュニア内グループの再編成が行われ、少年忍者からも4人が移籍、1人が脱退していた。

11月12日、ジュニア公式ウェブサイトで「少年忍者に関するご報告」との声明が公開された。

「日々、少年忍者の活動を応援して下さっているファンの皆様、関係者の皆様には、メンバー・スタッフ一同、心より感謝申し上げます」とした上で、次のように事実上の解散を報告した。

「この度、少年忍者は、1人1人が、より一層の活躍を多くの人に届ける高みを目指し、成長を遂げるため、2025年11月30日をもちまして、グループでの活動を終了とし、個人の活動に専念させていただくこととなりました」

「少年忍者としての活動は、2025年11月30日までとはなりますが、メンバーそれぞれと、日々、会話と想いを重ねていくことで、これからの未来を共に描き、 個々の活動をしていきたいと考えております」としている。

なお、同日時点でグループの活動終了に伴うメンバーの退所などは発表されていない。

「今年だけでジュニア6グループも解体されてるのエグすぎる」

突然の発表に、SNSでは「唯一無二だった、悲しい悲しすぎる。少年忍者って事務所の星だったのに、なんで、てか何人か引き抜かれて残されて、結局解体ですか」「少年忍者として築き上げてきた物が多すぎて、一言で言うと勿体なすぎる。ここまで自分たちの力だけで這い上がってきたグループ今までもこれからもないよ」など、落胆の声が相次いだ。

また、STARTO社をめぐっては、2月に活動終了となった3グループをはじめ、4月には「Lilかんさい」、7月には「Go！Go！kids」が活動を終了した。

25年だけでも6組のジュニアグループが長年の活動に幕を下ろしている状況に、SNSでは困惑の声が上がっている。

「HiHi、美 少年、7 MEN、リトかん、ゴゴキ、忍者が全部今年で解散って考えると恐ろしいよな、、、」

「ジュニアのグルって安定にオタクついてるのに、解体になるの本当に意味わからない。誰の意見を聞いたらそうなるの」

「今年だけでジュニア6グループも解体されてるのエグすぎる事務所はきちんと責任持って今あるグループを引き上げてくださいね！！！！！」