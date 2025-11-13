二宮和也、山田涼介、菊池風磨らの「よにのちゃんねる」登録者減少…ファンが指摘する要因とは？

『嵐』二宮和也（42）、『Hey! Say! JUMP』山田涼介（32）、『timelesz』菊池風磨（30）が出演しているYouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」。不倫騒動で活動休止していた中丸雄一（42）は出ておらず、しばらく３人で出演を続けている。同チャンネルは現在、登録者が減ってきているといい、視聴者からはその要因について指摘が上がっている状況だ。

「俺のせいか？」と菊池が口走る場面も…

二宮らが登録者について言及したのは、10月29日に公開された動画「#470【緊急!!】かなり深刻な、、日」。二宮は「我々、チャンネル開設以来、チャンネル登録者数……減少」と報告し、過去28日間で1,167人も減ったと嘆いた。

すると、菊池は「俺、インスタ（グラム）やってるじゃないですか。インスタ（のフォロワーも）めっちゃ減ってます。減る時なんです。季節の変わり目みたいな」とフォローを入れつつ、「でも、俺のせいか？」と口走る場面があった。

これに対し、SNS上の一部ファンは、実際に菊池に一因があるのではないかと疑っている。

「菊池は『よにのちゃんねる』メンバー内だと年齢はもちろん、デビュー順でも後輩のポジションです。しかし、二宮たちに対してもタメ口でしゃべる場面がありますし、後輩とは思えないようななれなれしい態度などは日常茶飯事。それだけ、先輩の３人にも気を許しているということなんでしょうが……。こうした『よにの』メンバーのざっくばらんな関係性が好きな視聴者もいるものの、特に一部の山田のファンは、かねてより菊池の言動に不満を抱いていたとか」（芸能ライター）

そのため今回の動画に対しても、

〈菊池風磨を拒否する人が増えたからでは……？〉

〈『よにの』の登録者が減った原因は風磨しかないでしょ。山田くんに対する態度、無理すぎるもん。本人は面白いと思っているんだろうけど、全然面白くないし、いつもしつこい〉

〈『よにの』の登録者減少で、山田ファンが風磨に耐えられなくなってきていることが明白になった。二宮＆山田の出演回なら喜んで見るよ〉

〈自分のインスタもフォロワーがめっちゃ減ってるって言ってたけど、因果関係が明確じゃん〉

といったツッコミの声が上がっていた。

菊池批判の理由

「菊池が所属するtimeleszといえば、新メンバー募集オーディションを開催し、今年２月に５人のメンバーが加入しました。一般公募からは猪俣周杜（24）、篠塚大輝（23）、橋本将生（26）の３人が選ばれましたが、旧ジャニーズ事務所時代から応援してきた“事務所担”と呼ばれる熱心なファンたちは、ジュニアでの下積みがない彼らを受け入れることができていないようなんです。

その結果、オーディションの実施を提案した菊池への批判的な意見も増えていきました。以降、菊池は『よにの』内でグループやメンバーを売り込むような発言をしてきましたが、timeleszを快く思っていない人たちは辟易していたのでしょう」（前出・芸能ライター）

ただ一方で、登録者が減っている点に関しては、

〈普通に企画のマンネリでしょ。３人とも忙しいのはわかっているけど、ほとんど朝食、ドライブ、コーヒーを飲むって流れしかやってないじゃん〉

〈『よにの』の登録者減少って、ただ単純にネタ切れ感が強いからでは……。ドライブとご飯を食べる動画の繰り返しで、目新しさがないもん。自分は菊池に拒否感が出てからは動画を見なくなったけど〉

と、内容自体にも原因があるのではないかと見る声もあった。

今回の動画内では、登録者減少を食い止めるために、中丸が出演しているお蔵入り映像の放出を検討していた一同。中丸が本格的に「よにの」の現場に戻った暁には、離れた視聴者を取り戻せる可能性もあるのかもしれない。