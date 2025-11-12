この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルでAI業界の最新トピックスを発信するミライ氏が、「【最新無料画像生成AI】2025年秋、本当に使える無料画像生成AIトップ5！～Nano Banana(ナノバナナ)、Seedream 4.0など～」と題した動画を公開。2025年夏から秋にかけて、各社から相次いでリリースされた高性能かつ無料で使える画像生成AIモデルの最新事情について、詳しく解説した。



ミライ氏はまず、「画像生成AIモデルは『新しく作るAI』から『思い通りに編集できるAI』へ進化中です」と、今年の大きなトレンドを分析。特にGoogleが8月下旬にリリースし大ヒットとなった『ナノバナナ』について、「実世界の論理に沿った高度な推論能力を備え、チャット経由で日本語の指示でも多様な画像編集や生成ができる」と紹介。その利便性の高さを強調した。



中国バイトダンスの『Seedream 4.0』については、「最大4K解像度対応に進化し、英語や中国語はもちろん、日本語表示も可能になった」ことなど、新機能の充実ぶりをアピール。「ランキングでも“編集AIモデル”部門で1位を獲得している」と、実力にも太鼓判を押した。



OpenAIの『4o image generation』やマイクロソフトの『MAI-Image-1』、そして機能刷新で注目を集めるReveも、「人物、動物、アーティスティックな画像まで対応。UIも進化して直感的な編集が可能」と、無料ながら強力な機能を持つ点を次々に説明。「どれも自分のイメージをテキスト指示で自由自在に反映できるのが魅力」と語った。



動画の終盤では、「今後はどれだけ画像を思い通りに編集できるか、どのモデルが日本語テキストをキレイに描画できるかも焦点になってくる」と業界の展望を示唆。「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください」と締めくくり、次回の配信へ期待を持たせた。