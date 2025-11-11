日向坂46河田陽菜、卒業後の“夢”とは「涙をこらえるのが必死だった」出来事も語る【テイクオフ】
【モデルプレス＝2025/11/11】日向坂46の河田陽菜が11日、都内で同日発売の2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）発売記念取材会見を開催。11月19日に卒業セレモニーを控える心境や、今後について明かした。
【写真】河田陽菜、スラリ美脚輝くパジャマ姿
卒業セレモニーを控えた心境を問われると、河田は「つい最近までは実感が湧いてなかったんですけど、ファンの皆さんと会える場所、ミート＆グリートっていう場所でお会いして。『今までありがとう』とか、そういう言葉をいただくと、どんどんどんどん実感が湧いてきて」と口に。「この間も京都のリアルミーグリで、直接皆さんとお話しできる機会が最後だったんですけど、すごく感謝の言葉をいただいて、本当に涙をこらえるのが必死だったくらい、本当に心にぐっと来てしまう瞬間がたくさんあった」と続け、「そこで卒業を実感して。改めていろんな方に感謝だなと思います」と率直な心境を語った。
また、卒業後にやりたいことについては「卒業生あるあるの旅行にたくさん行きたいなって思うのと、ランニングを始めたくて」と回答。「ランニングウェアの可愛いのを買って走って、○○マラソンっていうのに出場してみたくて。それに出場するのが夢です」と明かしていた。
さらに、残りのグループ活動期間でやっておきたいことを問われると「アイドルとしてやりたいことは全部やったっていうくらいやり切ったんですけど、やっぱり長い間時間を過ごしてきたメンバーと、密着っていうことがあんまりないので。全員にハグしたいなみたいな気持ちです」とにっこり。「普段はそういうことを本当にしないタイプなので。ちょっと恥ずかしいんですけど、最後にできたらいいなと思います」と話した。
なお、会見ではリクエストを受け、カメラに向かってウィンクする一幕も。改めて、写真集タイトル『テイクオフ』の意味について「もうすぐ日向坂46を卒業するんですけど、出発するとか旅立つっていう、今のタイミングにすごく相応しいんじゃないかなと思って」と説明すると、「あとは、私と一緒にデンマークにテイクオフっていう、一緒に旅しようみたいな意味も込められています」と笑顔を見せていた。
本写真集は、素敵な街並みと幸福度ランキングの高さでも知られるデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の河田の表情をたっぷりと収録しており、手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の、思わず抱きしめたくなるような1冊となっている。（modelpress編集部）
◆河田陽菜、卒業セレモニー控える心境
◆河田陽菜、卒業までにやりたいことは？「恥ずかしいんですけど…」
◆河田陽菜2nd写真集「テイクオフ」
