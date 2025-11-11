紀ノ国屋、数量限定「クリスマススイーツバッグ」/クリスマス柄の巾着やクリスマス限定のミニバッグに焼き菓子を詰め合わせた

紀ノ国屋は、数量限定「クリスマススイーツバッグ」を11月13日から販売開始する。公式オンラインストアでは、11月11日20時から取り扱う。

クリスマス柄の巾着バッグに3種の焼菓子を詰め合わせた「クリスマススイーツバッグ」(グリーン/レッド)と、チャーム付きのミニバッグに2種の焼菓子を詰め合わせた「クリスマスミニスイーツバッグ」(ジンジャーマン/ツリー)をラインアップしている。

紀ノ国屋 クリスマススイーツコレクション2025

クリスマス柄の巾着バッグ2種に、「クリスマス島の塩クッキー(ツリー)」「ミニジンジャーマンクッキー」「いちごのスペシャルクッキー」を詰め合わせた。

巾着はバッグインバッグや小物入れとして活用でき、食べ終わった後も長く楽しめる。自分へのご褒美やクリスマスの贈り物におすすめだという。

紀ノ国屋 クリスマススイーツバッグ(グリーン/レッド)

【税込価格】

各1,652円

【セット内容】

･クリスマス島の塩クッキー(ツリー)5枚

･ミニジンジャーマンクッキー5枚

･いちごのスペシャルクッキー6個

【巾着のサイズ】

約20cm(持ち手含む)×18cm×6cm(タテ×ヨコ×マチ)

◆「 紀ノ国屋 クリスマス ミニ スイーツ バッグ」(ジンジャーマン/ツリー)

クリスマス限定のミニバッグは、「ジンジャーマン」のチャームが付いた白色と、「ツリー」のチャームが付いた赤色の全2種。ミニバッグの中には、ツリー型の塩クッキーとバウムクーヘン(チョコ)を詰め合わせた。手土産やプチギフトにもぴったりだという。

紀ノ国屋 クリスマスミニスイーツバッグ(ジンジャーマン/ツリー)

【税込価格】

各842円

【内容】

･クリスマス島の塩クッキー(ツリー)2枚

･バウムクーヘン(チョコ)

【ミニバッグのサイズ】

約14cm(持ち手含む)×8.5cm×5.5cm(タテ×ヨコ×マチ)

〈ツリーやジンジャーマン型の型抜きクッキーも販売〉

また、ツリー型やジンジャーマン型、星型の型抜きクッキーを販売する。

◆「紀ノ国屋 クリスマス島の塩クッキー(ツリー)」

5枚入:税込540円

ツリー型の型抜きクッキー。クリスマス島の塩を生地に練り込み、まろやかな塩味が甘さを引き立てる。

紀ノ国屋 クリスマス島の塩クッキー(ツリー)

◆「紀ノ国屋 ミニジンジャーマンクッキー」

8枚入:税込540円

プレーンとココア、2つの味わいが楽しめるミニサイズのジンジャーマン型クッキー。

紀ノ国屋 ミニジンジャーマンクッキー

◆「紀ノ国屋 クリスマスクッキーアソート」

1袋:税込864円

クリスマスツリー型、ココア味のジンジャーマン型、星型の3種を詰め合わせた。

紀ノ国屋 クリスマスクッキーアソート

■紀ノ国屋ホームページ