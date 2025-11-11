

円安が強まるなか、原材料高騰などに伴う「物価高」倒産が止まらない。2025年10月は、85件（前年同月比88.8％増）と約1.9倍に急増し、5カ月連続で前年同月を上回った。また、件数が80件台に乗せるのは、2024年5月の88件以来、17カ月ぶり。

負債総額は131億2,600万円（同30.9％増）で、3カ月ぶりに前年同月を上回った。

円安に伴う物価上昇で、価格転嫁が難しい小・零細企業を中心に厳しさが増している。1-10月の「物価高」倒産は累計638件（前年同期比9.6％増）で、年間では前年の702件を上回るペースをたどっている。





形態別では、破産が78件（同95.0％増、同91.7％）で、価格転嫁が遅れた小・零細企業は経営再建への取組みが難しいことを示している。

※本調査は、2025年10月の企業倒産（負債1,000万円以上）のうち、①仕入コストや資源・原材料の上昇、②価格上昇分を価格転嫁できなかった、等により倒産（法的・私的）した企業を集計、分析した。