ステーキ宮、税込980円〜平日限定ランチメニューを販売開始/メインにライスバーorパン、さらにスープバーも

ステーキ宮では、2025年11月18日から税込980円〜のラインアップを揃えた、全7種の平日限定ランチメニューを販売する。

販売時間はオープンから16時まで。全7種すべてのメニューにライスバーまたはパンとスープバーが付く。ステーキ宮は「近年の物価高騰の影響で飲食業界でも商品価格を引き上げる傾向がある。そんな時こそステーキ宮で、気軽に、お腹いっぱい食べてほしい」としている。

〈平日限定ランチメニューのラインアップ(各税込)〉

ラインアップは全7種。店内仕込みの牛メンチは、ジューシーな甘い脂が特徴だという。がっつりメニューの「牛ハラミじゅうじゅう焼き」は、噛み応えのある牛ハラミにキャベツ、ガーリックチップ、バター、にんにくがたっぷり入った『宮のたれ強』を合わせた、ライスが進む味わい。

いずれもメイン商品に加えライス･スープもお替りできるため、お腹いっぱい食べられる。

◆「チキングリル120g&牛メンチ」980円

◆「チキングリル120g&カニ入りクリームコロッケ」980円

◆「牛ハラミ焼き80g&牛メンチ」1,080円

◆「牛ハラミ焼き80g&カニ入りクリームコロッケ」1,080円

◆「牛ハラミじゅうじゅう焼き」1,180円

◆「牛カルビ焼き80g&牛メンチ」1,280円

◆「牛カルビ焼き80g&カニ入りクリームコロッケ」1,280円

※牛ハラミはジューシーでやわらかな食感にするため、肉をやわらかくする加工をしている。

〈ステーキ宮とは〉

1975年5月24日栃木県宇都宮市で創業した、ステーキ専門レストラン。『うれしい、楽しい、おいしいレストラン』を合言葉に、ステーキとハンバーグを、創業の味『宮のたれ』で仕上げている。2025年10月1日現在、108店舗を展開している。

ステーキ宮 ロゴ

