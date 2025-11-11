ソニーＧが後場一段高、音楽分野好調で関税の影響試算額減少し今期業績予想引き上げ

ソニーグループ<6758.T>が後場一段高。同社は１１日正午、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正した。継続事業ベースでの今期の最終利益予想を従来の見通しから８００億円増額して１兆５００億円（前期比１．６％減）に引き上げており、好感されたようだ。



売上高予想は３０００億円増額して１２兆円（同０．３％減）に見直した。ゲーム＆ネットワークサービス分野と音楽事業で売上高予想を引き上げた。関税影響試算額の減少による影響や、イメージング＆センシング・ソリューション分野でのコスト減少による効果などが利益を押し上げる。下期の想定為替レートは１ドル＝１４５円前後、１ユーロ＝１６４円前後とした。加えて、同社は取得総数３５００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の０．５９％）、取得総額１０００億円を上限とする自社株の取得枠を設定すると発表。取得期間は１２日から２６年５月１４日までとする。



９月中間期は売上高が５兆７２９５億２２００万円（前年同期比３．５％増）、最終利益が５７０４億５２００万円（同１３．７％増）となった。



出所：MINKABU PRESS