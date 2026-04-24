株式会社サンリオエンターテイメントが運営するサンリオピューロランドは、東京方南町を拠点とする方南町お化け屋敷オバケンとタッグを組み、2026年6月6日（土）と6月13日（土）に、一般営業終了後の夜に施設全体を舞台に体験型サイコスリラーイベント「OBAKEN PSYCHO GAME in サンリオピューロランド」を開催する。■限定ノベルティなどの特典もあり本格リアル体感ホラーイベント「オバケン×サンリオピューロランド」は今年で11