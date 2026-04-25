Image: Shutterstock 今年もやってきました、ゴールデンウィーク。家族や友達と旅行に行く方もいれば、お家でまったり映画やドラマを楽しむ! という方もいると思います。「せっかくの連休だけど何するか迷うなぁ…」という方は、ゲームに没頭する時間を設けてみてはいかがでしょうか？PlayStation 5やNintendo Switch 2などの家庭ゲーム機で遊べる話題のアクションゲーム作品をピックアップ