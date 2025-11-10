高市首相の「台湾有事」に関する国会答弁をめぐり、中国の大阪総領事が「汚い首は斬ってやる」などとSNSに投稿していた問題で、日本政府が強く抗議しました。一方、中国外務省はこの総領事の投稿を擁護しました。NNN北京・柳沢高志記者に聞きます。

――今回の大阪総領事のSNSへの投稿について、中国側はどう受け止めているのでしょうか？

今回の投稿について、ある中国政府関係者は、「イチ外交官としてはやり過ぎだった」と削除した理由を語りました。

ただ、中国側は高市首相の発言を「台湾を侵攻すれば、自衛隊を派遣する」という、いわば“脅し”と受け取っていて、「あの投稿は中国の本音だ」とも指摘しました。

――一方で高市首相は先日、習近平国家主席と会談したばかりですが、このタイミングもひとつの要因になったのでしょうか？

それも中国側が怒っている原因で、中国側のある関係者は「習主席の顔に泥を塗られた」と怒りをあらわにしました。

高市首相が、習主席との会談の直後に台湾の代表と会談の写真をSNSに投稿したことで、中国政府内からは「裏切られた」「首脳会談はやるべきではなかった」などと不満の声が上がっていました。

そこに今回の発言も加わり、「今後の日中関係は冷え込むだろう」との指摘も出ています。