ロックバンド「LUNA SEA」のボーカル・RYUICHIこと、歌手の河村隆一（55）の公式サイトが10日に更新され、喉の不調のため「No Mic, One Speaker Concert at Church Tour 2025-2026 hase.03」の3公演を中止・延期することを発表した。

「いつも河村隆一を応援いただきまして、ありがとうございます」とし、「開催を予定しておりました『Ryuichi Kawamura Presents No Mic, One Speaker Concert at Church Tour 2025-2026 Phase.03』11月14日（金）茨城公演、11月18日（火）、19日（水）神奈川公演は、喉の不調により医師の診断のもと、現時点で万全な状態での開催が困難であると判断し、やむを得ず、開催を中止・延期させていただきます」と喉の不調のため、3公演の開催を中止・延期することを発表。

「本公演を楽しみにされていた皆様には、大変ご迷惑をお掛けする結果になりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

河村は8、9日に行われた「LUNA SEA」主催フェス「LUNATIC FEST. 2025」に出演。2019年に肺腺がんの手術、2022年には声帯の静脈瘤（りゅう）除去手術を受けた。また、2年ほど前から原因不明の発声障害に苦しんでいることも明かしている。