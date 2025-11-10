ファミリーマートで発見♡「東京ばな奈ワールド」監修の『バナナかすたあどクレープ』が新登場

東京みやげの定番「東京ばな奈」が、クレープになって全国のファミリーマートに登場します♪『東京ばな奈ワールド』監修の新作『バナナかすたあどクレープ』は、バナナの甘く優しい香りと、もちもちのクレープ生地が絶妙にマッチ。ひとくち食べれば、口いっぱいに広がる幸福感♡ 2025年11月11日(火)発売の注目スイーツを、早速チェックしてみましょう。

ファミリーマートで味わう「東京ばな奈ワールド」の新作クレープ

東京みやげNo.1(※)の「東京ばな奈ワールド」から、『バナナかすたあどクレープ』が新登場！全国のファミリーマート限定で販売されます。

今回のクレープは、もっちりとした生地の中に、なめらかなバナナカスタードクリームがたっぷり♡ さらに、ふわふわのスポンジケーキが隠れており、ひとくちごとに“もちっ”“ふわっ”の食感が楽しめます。

甘さ控えめで上品な味わいは、「東京ばな奈」らしい優しさそのもの。おやつにも、自分へのご褒美にもぴったりです。

もちっふわっ♡バナナの香りに包まれる極上スイーツタイム

バナナホイップクリームとバナナカスタードクリームのバランスが絶妙で、口の中でとろけるような食感が魅力。ひとくち食べれば、バナナの芳醇な香りがふわっと広がり、思わず笑顔に♪

さらに、食感のアクセントとしてスポンジケーキを忍ばせることで、満足感のある仕上がりに。手軽に食べられるサイズ感もうれしく、忙しい日の癒しスイーツとしてもおすすめです。

※: 過去1年間で友⼈・同僚・家族からもらった｢東京のおみやげ｣ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間：2019年2⽉5⽇-7⽇ )〉

サーティワンの新作♡「ダブルチョコレートケーキ」で味わう極上スイーツ時間

全国のファミリーマートで11月11日(火)より発売

バナナかすたあどクレープ

価格：268円

お求めやすい価格で、手軽に“東京ばな奈”の世界観を楽しめる今回のクレープ。パッケージデザインも可愛らしく、手土産や差し入れにもぴったりです♡

取扱店：全国のファミリーマート

発売日：2025年11月11日(火)

※一部店舗では取扱いのない場合があります。

※軽減税率対象商品(消費税8％)

東京ばな奈ワールド×ファミリーマートの幸せコラボを味わって♪

「東京ばな奈」が贈る、やさしい甘さとしあわせな口どけ。ファミリーマート限定『バナナかすたあどクレープ』は、頑張る毎日に小さなご褒美をくれるスイーツです。

ふんわり広がるバナナの香りと、もちっふわっの食感を、ぜひあなたも体験してみてください♡ 全国のファミリーマートで11月11日(火)から発売。見かけたらぜひチェックを♪