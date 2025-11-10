フランクフルト堂安律が圧巻のゴラッソで今季３点目！２人抜きから左足で正確なフィニッシュ！日本人対決で値千金の決勝弾
現地11月９日に開催されたブンデスリーガの第10節で、堂安律を擁するフランクフルトが佐野海舟と川粼颯太が所属するマインツと敵地で対戦。１−０で勝利を飾った。
この一戦で、値千金の決勝ゴールを奪ったのが堂安だ。
スコアレスで迎えた80分、右サイドでボールを受けると、マーカー２人を抜き去ってペナルティエリア内に侵入し、得意の左足でグランダーのシュート。鮮やかにネットを揺らしてみせた。
日本代表MFは、このゴラッソが今シーズン３点目となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】堂安律がマインツ戦で決めた圧巻のゴラッソ
この一戦で、値千金の決勝ゴールを奪ったのが堂安だ。
スコアレスで迎えた80分、右サイドでボールを受けると、マーカー２人を抜き去ってペナルティエリア内に侵入し、得意の左足でグランダーのシュート。鮮やかにネットを揺らしてみせた。
日本代表MFは、このゴラッソが今シーズン３点目となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】堂安律がマインツ戦で決めた圧巻のゴラッソ