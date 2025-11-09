こういうの探してた！【ハニーズ】オンオフ頼れる♡「あったかブラウス」

寒さが徐々に増してくると、欲しくなるのがあたたかい服。だけど、ニットトップスだと重すぎる……。そんなときにおすすめなのが【ハニーズ】の「あったかブラウス」。見た目はさらっと上品なのに、起毛素材の裏地付き。そのなかから今回は、オンでもオフでも頼れそうなおすすめをピックアップして紹介します。

エレガントなデザインに裏地はあたたか

【GLACIER lusso】「パール付ウォームブラウス」\3,980（税込）

ほどよい高さのハイネックにパール調のビーズ、首元に入ったタックと、エレガントな要素がバランスよく組み合わさったブラウス。オフィスコーデのアクセントや、ちょっとしたお出かけにもおすすめです。こちらは、ハニーズの大人ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の『Warmブラウス』シリーズ。見た目は柔らかなブラウスですが、公式サイトによると「裏起毛素材の裏地付きで、透けにくく寒い時期でも暖か」なのだとか。

クールなボウタイ付きブラウスもあたたか裏地付き

【GLACIER lusso】「ボウタイウォームブラウス」\3,980（税込）

こちらのボウタイ付きブラウスも『Warmブラウス』シリーズ。自分で結ばずに垂らしておくだけのボウタイの根元にはシンプルなメタルパーツが付いており、すっきりとしながらも華やかなデザインに仕上がっています。前身頃の中央にデザインがまとまっているので、ジャケットやカーディガンを羽織っても華やかさをキープできそう。

ふんわり裏地付きのすっきり配色ブラウス

【ハニーズ】「あったか裏地配色ブラウス」\2,980（税込）

裏地があたたかい仕様の『ハニぽか』シリーズのブラウス。公式サイトによると「柔らかなジョーゼット素材に、裏起毛であたたかくソフトな肌触りの裏地」が特徴なのだそう。ゆったりとした身幅に加えて立体的なタックが入っていることで、ふんわりとしたシルエットで気になる上半身をカバー。愛らしい配色はきれいめなスカートはもちろん、カジュアルなジーンズコーデのアクセントにもなりそう。

軽やかに揺れるプリーツブラウスも裏地はふんわりあたたか

【ハニーズ】「あったか裏地プリーツブラウス」\2,980（税込）

すっきりとシンプルなデザインに、フロントに配されたプリーツが目を引く1枚も『ハニぽか』シリーズ。縦のラインに加えて「ゆったり幅と腰にかかる丈感」（公式サイトより）で体のラインを拾いにくく、すっきりとしたシルエットで着こなせそう。人気のボリュームボトムスにインするほか、ナロースカートを合わせて縦長ラインを強調してもよさそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N