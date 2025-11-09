この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「実はこっちが悪いです すり抜けバイク VS 左折車 ドライブレコーダー 事故の瞬間から学ぶ」と題した動画で、交通事故防止コンサルタント・上西一美氏がドライブレコーダーの事故映像をもとに、事故責任の本質に切り込みました。上西氏は冒頭で「僕はどちらが悪いとかどちらがいいとかって正直本当に興味なくて、事故をいかに皆さんがしないようにするか、それが僕が皆さんに訴えたいことなんですね」と視聴者へ主旨を説明し、事故の過失割合議論よりも『事故を防ぐ』ことこそが最重要であるという姿勢を強調しました。



今回取り上げられたのは、「左折する車」と「すり抜けを行うバイク」の接触事故。映像を振り返りながら上西氏は、「すり抜け自体に対して、違反行為であるっていうことはないわけですよね。これはただの追い抜き行為になるわけで、車の過失の方が高くなるのは当然ですよ」と明確に解説。車両側は道路交通法34条に基づき「できるだけ左に寄せる」義務があるにもかかわらず基本を守らなかった場合、重大違反となってしまう、と警鐘を鳴らしました。



また、バイク側への言及として、「すり抜け自体は悪くないんだから、やってもいいだろう。これはもちろんね、やること自体は、僕は別にいいと思うんですよ」としつつも、「このような車がいるわけですよね。バイクの方が大怪我してるわけですよ。それを考えていただくとですね、やはりね、すり抜けがやってもいいからとか、相手の過失が高いからいいとか、そういったことは全く関係ない」と厳しく指摘。「自分の命を守るという考えで、車の動きはしっかりと見るべき」と安全運転の徹底を呼びかけました。



