今週の決算発表予定 ソニーＧ、三菱ＵＦＪ、ＳＢＧなど (11月10日～14日)
※決算発表の集中期間(10月24日～11月14日)は、『決算特報』を毎日3本配信します。
１．★本日の【サプライズ決算】 速報 ＜16時40分＞
２．★本日の【サプライズ決算】 続報 ＜18時00分＞
３．★本日の【イチオシ決算】 ＜20時00分＞
――――――――――――――――――――――――――――
【株探プレミアム】会員向けには、より早い"超速報"を毎日2本配信します。
１．★本日の【サプライズ決算】 超速報 ＜15時40分＞
２．★本日の【サプライズ決算】 超速報・続報 ＜16時10分＞
ご注目ください。なお、配信時間は多少前後します。
■11月10日～14日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
●11月10日―――――――――――― 223銘柄 発表予定
<2432> ディーエヌエ [東Ｐ] ★
<2897> 日清食ＨＤ [東Ｐ]
<4182> 菱ガス化 [東Ｐ]
<4676> フジＨＤ [東Ｐ] ★
<4911> 資生堂 [東Ｐ] ★
<5406> 神戸鋼 [東Ｐ]
<5631> 日製鋼 [東Ｐ]
<5713> 住友鉱 [東Ｐ]
<5726> 大阪チタ [東Ｐ]
<5801> 古河電 [東Ｐ] ★
<6448> ブラザー [東Ｐ]
<6753> シャープ [東Ｐ]
<7014> 名村造 [東Ｓ] ★
<7167> めぶきＦＧ [東Ｐ]
<7220> 武蔵精密 [東Ｐ]
<7270> ＳＵＢＡＲＵ [東Ｐ] ★
<8105> 堀田丸正 [東Ｓ]
<8334> 群馬銀 [東Ｐ]
<8354> ふくおかＦＧ [東Ｐ]
<8802> 菱地所 [東Ｐ] ★
など
●11月11日―――――――――――― 245銘柄 発表予定
<1801> 大成建 [東Ｐ]
<1812> 鹿島 [東Ｐ]
<2503> キリンＨＤ [東Ｐ]
<3436> ＳＵＭＣＯ [東Ｐ] ★
<3659> ネクソン [東Ｐ]
<4183> 三井化学 [東Ｐ]
<5016> ＪＸ金属 [東Ｐ] ★
<5019> 出光興産 [東Ｐ]
<5253> カバー [東Ｇ] ★
<5706> 三井金属 [東Ｐ]
<5838> 楽天銀 [東Ｐ] ★
<6383> ダイフク [東Ｐ]
<6525> コクサイエレ [東Ｐ] ★
<6758> ソニーＧ [東Ｐ] ★
<6871> 日本マイクロ [東Ｐ]
<7012> 川重 [東Ｐ] ★
<8308> りそなＨＤ [東Ｐ] ★
<8830> 住友不 [東Ｐ]
<9735> セコム [東Ｐ]
<9984> ＳＢＧ [東Ｐ] ★
など
●11月12日―――――――――――― 265銘柄 発表予定
<2413> エムスリー [東Ｐ]
<3405> クラレ [東Ｐ]
<4165> プレイド [東Ｇ]
<4543> テルモ [東Ｐ]
<4704> トレンド [東Ｐ]
<4889> レナ [東Ｇ]
<4980> デクセリ [東Ｐ]
<5020> ＥＮＥＯＳ [東Ｐ] ★
<5105> ＴＯＹＯ [東Ｐ]
<5108> ブリヂストン [東Ｐ]
<5110> 住友ゴ [東Ｐ]
<6269> 三井海洋 [東Ｐ]
<6324> ハーモニック [東Ｓ]
<7003> 三井Ｅ＆Ｓ [東Ｐ] ★
<7202> いすゞ [東Ｐ]
<7532> パンパシＨＤ [東Ｐ]
<7936> アシックス [東Ｐ] ★
<8309> 三井住友トラ [東Ｐ]
<8591> オリックス [東Ｐ]
<9147> ＮＸＨＤ [東Ｐ]
など
●11月13日―――――――――――― 434銘柄 発表予定
<141A> トライアル [東Ｇ]
<1605> ＩＮＰＥＸ [東Ｐ] ★
<1925> 大和ハウス [東Ｐ]
<2269> 明治ＨＤ [東Ｐ]
<2586> フルッタ [東Ｇ]
<285A> キオクシア [東Ｐ] ★
<3088> マツキヨココ [東Ｐ]
<3099> 三越伊勢丹 [東Ｐ]
<3197> すかいらーく [東Ｐ]
<4004> レゾナック [東Ｐ]
<4527> ロート [東Ｐ]
<4755> 楽天グループ [東Ｐ] ★
<4784> ＧＭＯインタ [東Ｐ]
<6273> ＳＭＣ [東Ｐ]
<6330> 東洋エンジ [東Ｐ]
<6361> 荏原 [東Ｐ]
<7186> 横浜ＦＧ [東Ｐ]
<7911> ＴＯＰＰＡＮ [東Ｐ]
<9024> 西武ＨＤ [東Ｐ]
<9843> ニトリＨＤ [東Ｐ]
など
●11月14日―――――――――――― 617銘柄 発表予定
<2160> ジーエヌアイ [東Ｇ]
<2267> ヤクルト [東Ｐ]
<3402> 東レ [東Ｐ]
<3825> リミックス [東Ｓ]
<3905> データセク [東Ｇ]
<4324> 電通グループ [東Ｐ]
<4612> 日本ペＨＤ [東Ｐ]
<4751> サイバー [東Ｐ]
<5721> Ｓサイエンス [東Ｓ]
<6178> 日本郵政 [東Ｐ]
<6254> 野村マイクロ [東Ｐ]
<7182> ゆうちょ銀 [東Ｐ] ★
<8306> 三菱ＵＦＪ [東Ｐ] ★
<8316> 三井住友ＦＧ [東Ｐ] ★
<8411> みずほＦＧ [東Ｐ] ★
<8593> 三菱ＨＣキャ [東Ｐ]
<8729> ソニーＦＧ [東Ｐ] ★
<8750> 第一生命ＨＤ [東Ｐ] ★
<8795> Ｔ＆Ｄ [東Ｐ]
<9348> アイスペース [東Ｇ]
など
※決算発表予定は変更になることがあります。
★「株探」では、決算発表を【リアルタイム】で配信します。
株探ニュース