富永啓生が圧巻の3ポイント7本を含むキャリアハイ25得点…レバンガ北海道が滋賀を撃破しホーム5連勝

11月9日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第9節GAME2が北海きたえーるで行われ、レバンガ北海道が108－99で滋賀レイクスを撃破した。

第1クォーターでは滋賀のライアン・クリーナーに10得点を奪われ、19－28の9点ビハインドでクォーターを終えた。しかし第2クォーターに入ると、北海道は富永啓生とケビン・ジョーンズを中心に得点を重ね、47－45と逆転して試合を折り返した。後半に入るとハイペースな点の取り合いが展開されるが、第4クォーターでは北海道の富永がシュートをすべて沈め、8得点を挙げて勝利を決定づけ、108－99で勝利した。

ホーム5連勝となった北海道は、富永が3ポイントを9本中7本成功させてキャリアハイの25得点、さらに3アシスト3ブロックを記録した。また、ジョーンズが19得点6リバウンド4アシスト、ジョン・ハーラーが15得点11リバウンドでダブルダブルを達成した。一方8勝7敗となった滋賀はトーマス・ウィンブッシュが25得点、ザック・オーガストが23得点8リバウンド6アシスト、クリーナーが15得点を記録した。

■試合結果



レバンガ北海道 108－99 滋賀レイクス



北海道｜19｜28｜30｜31｜＝108



滋 賀｜28｜17｜28｜26｜＝99

【動画】富永啓生 3P7/9本を含む25得点の大暴れでキャリアハイ達成！



