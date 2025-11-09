【ドラえもん】期間限定♡ドラミの誕生日を祝うかわいすぎるスイーツ登場！

渋谷・RAYARD MIYASHITA PARK内の「ドラえもんＦ’sキッチン」で、2025年11月7日(金)～12月31日(水)まで「ドラミのバースデーフェア」が開催されます。12月2日のドラミの誕生日をお祝いする期間限定メニューには、ドラミの大好物・メロンパンを使った可愛いデザートプレートが登場！さらに、ドラミデザインのアートラテも選べるように♡見た目も味もハッピーになれるフェアです。

かわいさいっぱい♡メロンパンの特製バースデープレート



©Fujiko-Pro

期間限定メニュー「かわいさいっぱい！メロンパンのバースデープレート」（\1,980・税込）は、ドラミの魅力をたっぷり詰め込んだ特製デザート。

ホイップクリームをサンドしたメロンパンの上には、赤いリボン型のクッキーやフルーツソルベ、チェック柄のクレープ生地がトッピング。

原作のポケットやリボンをイメージしたデザインで、思わず写真を撮りたくなる可愛さです。

さらに、ドラミのしっぽの先についたお花を表現したチョコレートもポイント。オリジナルスーベニアプレート（\1,500・税込）も購入可能です。

ドラミデザインが登場♪フェア限定アートラテ



フェア限定アートデザイン

©Fujiko-Pro

©Fujiko-Pro

グランドメニュー「ドラえもんＦ’sキッチン アートカフェラテ」（カフェラテ\930・キャラメル/チョコレートラテ\980・税込）に、フェア限定のドラミアートが仲間入り。

たくさんのハートとリボンに囲まれたドラミの姿が描かれたラテは、バースデープレートと並べれば可愛さ倍増♡

スーベニアマグカップデザイン

©Fujiko-Pro

お気に入りのドリンクと一緒に、特別なひとときを過ごして。オリジナルスーベニアマグカップ（\1,100・税込）の購入も可能で、思い出として持ち帰ることもできます。

ドラミの誕生日をカフェでお祝いしよう



©Fujiko-Pro

「ドラえもんＦ’sキッチン」は、藤子・F・不二雄先生の作品世界を堪能できるキャラクターカフェ。

開催地はRAYARD MIYASHITA PARK South 2F（東京都渋谷区神宮前6-20-10）。営業時間は11:00～21:00（L.O.20:00）、席数は40席。

混雑時は85分制となり、事前予約は公式サイトで受付中。テイクアウトやグッズ購入のみも可能なので、気軽に立ち寄るのもおすすめです。

©Fujiko-Pro

かわいさ満点の期間限定フェアで癒しの時間を



ドラミの誕生日を祝う「ドラミのバースデーフェア」は、2025年11月7日(金)～12月31日(水)までの期間限定開催。

メロンパンのスイーツプレートとドラミアートのラテで、テーブルいっぱいに笑顔が広がります。ファンはもちろん、癒されたいカフェ時間を過ごしたい人にもぴったり♡

この冬だけの特別な空間で、ドラミと一緒に幸せなティータイムを楽しんでみてはいかがでしょうか。