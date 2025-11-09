

全国13施設の三井アウトレットパークでは、2025年11月14日(金)から11月30日(日)まで、「MITSUI OUTLET PARK BLACK FRIDAY」を開催します。2回目となる今年のテーマは「増量」。アウトレット価格からさらに割引となるファッションアイテムはもちろん、お値段そのままにボリューム増量のグルメ企画、豪華プレゼントが当たるキャンペーンなど、おトクもグルメも増量のチャンスです！

最大80％OFF！「サンプル品＆B品フェア」

掘り出し物が見つかる「サンプル品＆B品フェア」

三井アウトレットパークの「BLACK FRIDAY」では、関東5施設だけでも約530店舗が参加。最大80％OFFとなるアイテムが登場します。

さらに「サンプル品＆B品フェア」も開催。メーカーの企画段階で作られた試作品や、若干のキズや汚れがついた「B級品」など、アウトレットならではの掘り出しものをおトクに手に入れるチャンスとなっています。

GODIVAの限定ドリンクやタリーズの増量メニューが登場！

GODIVAもTULLY’S COFFEEも増量に

今年のテーマである「増量」にちなみ、大人気のカフェ店舗では、おトクなグルメ企画が実施されます。

GODIVA

ブラックフライデー期間限定「ショコリキサー ダークチョコレート＆ラズベリー」が三井アウトレットパークを含む一部店舗限定で販売されます。

対象施設：札幌北広島、木更津、入間、多摩南大沢、北陸小矢部、ジャズドリーム長島、滋賀竜王、マリンピア神戸、倉敷

TULLY’S COFFEE

限定の増量企画として、T’sアイスの「ダブル」を頼むと「トリプル」に増量されるほか、ホイップクリームのボリュームが2倍になるサービスが、お値段そのままで提供されます。

対象施設：札幌北広島、仙台港、木更津、入間、幕張、多摩南大沢、ジャズドリーム長島、滋賀竜王、大阪門真

豪華景品が当たるキャンペーンも増量中

おトクなキャンペーンも「増量」で多数開催されます。

“全額もどってくる”キャンペーン

“全額もどってくる”キャンペーン

期間中に9,600円（税込・合算可）以上お買い上げのレシートで応募できる抽選キャンペーンです。抽選で、登録したレシート分のお買い上げ額の三井アウトレットパークお買物・お食事券（最大10万円分）が当たります。※大阪門真は対象外

開催期間：11月14日(金)〜11月30日(日)

Xリポストで倍増！プレゼントキャンペーン

Xリポストで倍増！プレゼントキャンペーン

三井アウトレットパーク公式Xをフォローし、投稿をいいね＆リポストすると、抽選で黒毛和牛カタログギフトが15名に当たります。さらに、対象投稿のリポスト数が「9,696」を超えると、当選者が倍の30名に増量されます。

開催期間：10月31日(金)〜11月30日(日)

ポイント増量中！ポイントアップデー

ポイント増量中！ポイントアップデー

三井ショッピングパークポイント会員限定で、対象のクレジットカードやアプリ決済で、ポイント付与率が通常の2.5倍（100円（税抜）につき2ポイント→5ポイント）になるポイントアップデーも開催されます。

開催期間：11月15日(土)〜11月16日(日)/11月22日(土)〜11月24日(月・休)/11月28日(金)〜11月30日(日)

「MITSUI OUTLET PARK BLACK FRIDAY」は三井アウトレットパーク全国13施設（札幌北広島、仙台港、木更津、入間、幕張、多摩南大沢、横浜ベイサイド、北陸小矢部、ジャズドリーム長島、滋賀竜王、大阪門真、マリンピア神戸、倉敷）で開催されます。すべてが「増量」でおトクになる「BLACK FRIDAY」。この機会に、お近くの三井アウトレットパークに出かけてみてはいかがでしょうか。

（画像：三井不動産商業マネジメント）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）