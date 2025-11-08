¡ÖÄÀÌÛ¤Ç±þ¤¸¤Ê¤¤¡×ËÌÄ«Á¯¹ñËÉÁê¡¢ÊÆ¹ñ¤Î·³»ö°µÎÏ¤ËÈ¿È¯
ËÌÄ«Á¯¤¬¡¢ÊÆ´Ú¹çÆ±·³»ö±é½¬¤äÊÆ¶õÊì¤ÎÅ¸³«¡¢¤µ¤é¤Ë¥½¥¦¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÊÆ´Ú°ÂÊÝ¶¨µÄ²ñ¡ÊSCM¡Ë¤ËÂÐ¤·¡ÖÅ¨ÂÐÅªËÜÀ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¶¯¤¯È¿È¯¤·¤¿¡£Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï8Æü¡¢ÅØ¸÷Å´¡Ê¥Î¡¦¥°¥¡¥ó¥Á¥ç¥ë¡Ë¹ñËÉÁê¤¬Á°ÆüÈ¯É½¤·¤¿ÃÌÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÊÆ´ÚÎ¾¹ñ¤ò¡ÖÄ«Á¯Ì±¼ç¼çµÁ¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤È¤ÎÂÐ·è¤ò´Ó¤³¤¦¤È¤¹¤ëÀªÎÏ¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
ÅØ¹ñËÉÁê¤Ï¡Ö¤ï¤¬ÉðÎÏ¤ÎÂÐÅ¨Ç§¼±¤ÈÂÐ±þ°Õ»Ö¤Ï¤è¤êÌÀÇò¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÃÌÏÃ¤Ç¡¢¡ÖÊÆ´Ú¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë·³»ö¹ÔÆ°¤Ï¡¢½ªËöÅª¤ÊÂÐ·è¤ò»Ö¸þ¤¹¤ëÅ¨ÂÐÅªËÜÀ¤ÎÏª¹ü¤ÊÉ½½Ð¤Ç¤¢¤ê¡¢°Õ¿ÞÅª¤ÊÄ©È¯¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖºÇ¶á¡¢ÊÆ·³Éô¤Ï²æ¤¬¹ñ¤Î°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹·³»ö¹ÔÆ°¤ò¸øÁ³²½¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÀ¯¼£¡¦·³»öÅª¾ðÀª¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë·ã²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
Æ±»á¤Ï¡¢3Æü¤«¤é7Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÊÆ´Ú¶õ·³¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹çÆ±±é½¬¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¡¦¥Õ¥é¥Ã¥°¡×¤ä¡¢Æ±´ü´ÖÃæ¤ËÊÆ³¤·³¤Î¶õÊì¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤¬³ø»³¤ËÆþ¹Á¤·¤¿»ö¼Â¤òµó¤²¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê¶ÛÄ¥¤ÎÊÑ¿ô¤ò²Ã¤¨¡¢Î×³¦ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë»öÂÖ¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¤Î°Â·½Çì¡Ê¥¢¥ó¡¦¥®¥å¥Ù¥¯¡Ë¹ñËÉÉôÄ¹´±¤ÈÊÆ¹ñ¤Î¥Ô¡¼¥È¡¦¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤¬ÈÄÌçÅ¹¤Î¶¦Æ±·ÙÈ÷¶è°è¡ÊJSA¡Ë¤òË¬Ìä¤·¡¢¤½¤Î¸å¥½¥¦¥ë¤ÇÂè57²óSCM¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¶¯¤¯È¿È¯¤·¤¿¡£ÅØ¹ñËÉÁê¤Ï¡ÖÊÆ´Ú¤Î·³¼óÇ¾¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÆîÉô¹ñ¶°ìÂÓ¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¡¢ÀïÁèÇ®¤ò¤¢¤ª¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂÐÄ«ÍÞ»ßÎÏ¤Î¶¯²½¤ä³Ë¡¦ÄÌ¾ïÊ¼ÎÏÅý¹ç¤ÎÁá´ü¿ä¿Ê¤ò´ë¿Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÅ¨ÂÐÅªËÜÀ¤ÎÌµ¼×ÊÃ¤ÊÏª½Ð¤Ç¤¢¤ê¡¢°Õ¿ÞÅª¤ÊÄ©Àï¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÅØ»á¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÂÐ·èÅªÅ¨°Õ¤òÌÀ³Î¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÄ©È¯¤ËÄÀÌÛ¤Ç±þ¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¶¯ÎÏ¤ÊÎÏ¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÈÊ¿ÏÂ°Ý»ý¤Î¸¶Â§¤Ë´ð¤Å¤¡¢Å¨ÂÐÀªÎÏ¤Î°Ò³Å¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤½¤¦¹¶ÀªÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
Èà¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡Öº£¸å¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î°ÂÁ´·÷¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¶¼°Ò¤Ï¡¢²æ¡¹¤Î¾È½à·÷Æâ¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢É¬Í×¤ÊÊý¼°¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ï¤³¤ÎÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¤¿7Æü¡¢ÆüËÜ³¤¤Ë¸þ¤±¤ÆÃ»µ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÈ¯¼Í¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·³»öÅª¼¨°Ò¹ÔÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÐÊÆ´Ú¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢ÃÌÏÃ¼«ÂÎ¤Ç¤Ï¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¸ÀµÚ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖËÌÄ«Á¯¤ÏÊÆ´Ú¤Î·³»ö¶¨ÎÏ¤ò¸ý¼Â¤ËÄ©È¯¤ò·«¤êÊÖ¤¹¹½¿Þ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÊÆ´Ú¤¬°ú¤Â³¤ÍÞ»ßÂÖÀª¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£