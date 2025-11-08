【MCM×クレヨンしんちゃん】第二弾コラボ登場♡しんちゃん＆シロの2Dチャーム

世界中で愛されるラグジュアリーブランド【MCM】と、国民的キャラクター「クレヨンしんちゃん」が再びタッグ！2025年11月8日（土）より、全国のMCMストアおよびオンラインストアで第二弾コラボアイテムが登場します。今回の主役は、しんちゃんとシロをモチーフにしたキュートな2Dチャーム。ポップな世界観とMCMならではの高級感が融合した、持っているだけで気分が上がる限定コレクションです♡

しんちゃん×シロの2Dチャームが登場



今回登場するのは、「MCM×クレヨンしんちゃん」第二弾コレクションの新作チャーム。

しんちゃんとシロが仲良く踊る姿をデザインし、裏面にはMCMのシグネチャー“ヴィセトスモノグラム”をあしらいました。

ラグジュアリーな質感の中に、しんちゃんらしい遊び心が光るデザインは、ファッションのアクセントにもぴったり。

価格は各17,600円（税込）。限定のため、コレクターは早めのチェックがおすすめです。

購入者特典は“フルカラーアクリルキーホルダー”



今回のコラボでは、購入者特典として特別なノベルティも用意。第一弾で人気を博したTシャツグラフィックを、フルカラーで再現したアクリルキーホルダーがプレゼントされます。

どこか懐かしさを感じるアニメタッチと、MCMらしいモノグラムの融合が可愛すぎる♡バッグやポーチにつけるだけで、毎日のコーデに遊び心をプラスしてくれます。

展開店舗＆発売日をチェック



発売日は2025年11月8日（土）。

展開店舗は、MCM GINZA HAUS 1をはじめ、東武百貨店 池袋店、あべのハルカス近鉄本店、大阪高島屋店、大丸梅田店、三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島店、りんくうプレミアム・アウトレット店。

オンラインストアでも同日販売されます。日本限定の特別コレクションなので、店舗での出会いも特別な思い出になりそうです♪

大人もときめく、しんちゃん×MCMの特別コラボ



MCMの洗練されたデザインと、しんちゃん＆シロのユニークな世界観が見事に融合した今回の第二弾。

ポップなのに上品、遊び心がありながら大人が持っても絵になる、そんな“ギャップ可愛い”アイテムに仕上がっています。数量限定のため、気になる方はお早めにチェックを。

この冬、自分へのご褒美にぴったりなチャームで、バッグに小さなときめきを添えてみてください♡