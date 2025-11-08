インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「ショートヘアが似合うかわいい女性芸能人」ランキングを投票で募っています。2025年11月7日時点で集まった1万1758票でのランキングを紹介します。

【1〜5位】「う、美しすぎる…！」 ショートヘアが似合う「かわいい女性芸能人」TOP5を見る！

3位は俳優の本田翼さんでした。回答者からは「ショートヘアといえばバッサー！」「本田さんの明るい笑顔にはショートカットが映えますね」「透明感が抜群で、幼くなりがちなボブに近いショートヘアーもかわいく似合ってしまうのがうらやましいです」といった声が寄せられていました。

2位には俳優の波瑠さんがランクイン。「重めのふんわりショートが似合いすぎ！」「小顔が引き立っていてかわいいです」「彼女のショートヘアはまさに見本のようなショートへアではないでしょうか」などのコメントが見られました。

そして、1位は俳優の新垣結衣さんでした。「ショートヘアになったときの衝撃は今でも忘れられません」「ガッキーはやっぱり外せないですね」「ロングの印象が私の中でありましたが、ショートにしたときのかわいさは衝撃的でした！」などの回答が集まっていました。