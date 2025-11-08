この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気ポイ活系YouTuberのネコ山氏が、自身のチャンネルで「楽天！楽天！新規6700円とdポイント運用キャンペーン」と題した最新動画を公開。今回は、楽天銀行第一生命支店の新規キャンペーンとdポイント運用の得する攻略法について徹底的に解説した。



「キャンペーンがね、いっぱい来てるんですよ。今日3つ行けたら行きたいっす」と冒頭から“年末はキャンペーンラッシュ”であることを強調。楽天銀行第一生命支店については「口座1人3つ作れますよ」「第一生命支店の特徴ね、キャンペーンがね、多めなんですよ」と他支店との違いも解説。具体的な得点例として「3万円以上の入金で3000円」「デビットカードJCB初回利用で500円」など、初心者でも取り組みやすい方法を端的に紹介した。



さらに「紹介された人はね1500円もらえます」「誰でも5000円もらえるんですよ」と、“全ユーザー向けの確実なメリット”を強調。「キャンペーン3つとも貼っておきますよ。エントリーボタン別々なんですけど、もしかしてボタンのリンク先いくかもしれないです。3つともエントリーしたてでいきますよ」と、自身の紹介コード活用も指南した。



次にdポイント運用についても「Dポイント運用デビュー応援最大200ポイント減ってももらえると」「米国大型株に投資してます S&P500なんで11月12月に大抵上がるんですよ」「ポイントでも投資は怖いざますよ プンスカプンスカプンスカ」と、持ち前の明るいテンションで時折ギャグも織り交ぜながら情報を発信。「初めての人もね米国大型株でいいと思います」「ちょいちょいって設定するだけなんでね 僕はもう先に設定しちゃいました」と実体験も踏まえ推奨した。



また、視聴者からのコメントや専門的な質問にも丁寧に回答。「現金で5万円以上受け取った場合 紙の領収書発行するときは印刷貼らなきゃいけないですよ」「でも相手が領収書くださいって言ったらやらなきゃいけないですよ」と細かな注意点も忘れない。「電子決済は記録が残るのでいらないですよね」と最新事情に明るい一面ものぞかせた。



動画の締めくくりには「このチャンネルはお金を貯めることについて発信してます 将来向けで一緒にポイカツ頑張りましょう」「今日も見てくれてありがとうございます 高評価ボタンもよろしくお願いします」と視聴者へのメッセージでエールを送り、終始和やかな雰囲気で締めた。