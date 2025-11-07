「走ってはいけない」元テレビ局員が明かす国会議事堂の異様な撮影ルール、これが政治取材の裏側だ
元テレビ局員の下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネルで「これが政治取材の裏側です。国会議事堂内に存在する撮影現場の鉄の掟を解説」を公開。テレビ局員の中でも国会担当の記者やカメラマンしか知らない、政治取材の現場に存在する特殊なルールについて解説した。
動画で下矢氏は、まず国会内にテレビの技術スタッフだけが所属する「映放クラブ」という記者クラブが存在すると明かす。ここは各テレビ局のカメラクルーの詰所であり、普段はラフな服装のカメラマンも国会内では「スーツ着用が義務」という独自のルールに縛られているという。
さらに、国会内での撮影には厳しい制約があると下矢氏は語る。その一つが「廊下を走ってはいけない」という規則だ。緊急会見などで急ぐ場面でも、警備員に注意されるため早足で移動するしかないという。また、最も特徴的なルールとして「撮影中は移動してはならない」という掟を挙げた。例えば、廊下を歩く政治家を撮影する場合、カメラマンは定位置から動けず、カメラを左右に振る（パン）だけの撮影しか許されない。これにより、映像が単調になりがちであると指摘した。
こうした厳しい制約があるため、クリエイティブな撮影をしたいカメラマンにとって国会担当は「仕事としてつまらない」と感じる不人気部署だとされているという。下矢氏は、普段我々が目にする政治ニュースの映像が、こうした知られざる「鉄の掟」の中で撮影されているという裏側を明かし、動画を締めくくった。
