トーソー<5956.T>が大幅続伸している。６日の取引終了後に発表した９月中間期連結決算が、売上高１１１億４４００万円（前年同期比５．８％増）、営業利益２億８０００万円（前年同期２００万円の赤字）、最終利益１億７８００万円（同３７００万円の赤字）と、大幅黒字浮上したことが好感されている。



海外販売は不振となったものの、住宅分野向けでは前期に発売したバーチカル（タテ型）ブラインドの新製品の販売が伸長したほか、非住宅分野では宿泊施設の獲得が寄与したことなどにより、コアビジネスである国内住宅市場や非住宅分野の販売が好調に推移。また、原価低減活動や価格改定なども寄与した。なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高２３５億円（前期比３．１％増）、営業利益６億円（同１９．７％減）、純利益４億円（同２０．０％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS