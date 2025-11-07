味の素は一時Ｓ安、７～９月期最終利益２８％減で失望売り
味の素<2802.T>は一時ストップ安の水準となる前営業日比７００円安の３６２３円に売られた。同社は６日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比０．７％減の７３８８億８１００万円、最終利益は同２．０％増の５１２億４５００万円となった。中間期では最終増益を確保したものの、７～９月期の最終利益は約２８％減と落ち込んだ。最終利益の通期計画に対する進捗率は約４３％と低調で、失望売りを促した。
調味料・食品部門では加工用うま味調味料で中国大手メーカーの増産や新規参入があって収益が落ち込んだほか、冷凍食品部門では国内で主力品のギョーザのシェアがプライベートブランドを含む他メーカーに流出。米国の関税による影響も受けた。なお、同社は決算発表とともに、取得総数３０００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．０９％）、取得総額８００億円を上限とする自社株買いの実施を開示した。取得期間は１２月１日から２６年１１月３０日まで。
出所：MINKABU PRESS
