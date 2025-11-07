【難読漢字】地名当て「阿閉」　郷土料理の宝庫です

全国には数多くの難読地名が存在します。うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをした人も多いはず。

本コーナーでは、読み間違いが多い難読地名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

あなたは読めますか？

「阿閉」という漢字を読めますか。これは滋賀県にある地域名です。難しいですね。

難易度：★★★★☆

■難読漢字、地名編の正解はこちら

正解：あつじ

阿閉は、滋賀県長浜市高月町に位置する地域です。現在の主要な読み方は「あつじ」ですが、以前には「あとじ」「あべ」など、複数のバリエーションがあったとされています。

地名の由来には諸説ありますが、古代氏族「阿閉臣（あへのおみ）」に由来する説が有力です。阿閉臣は安倍氏の流れを汲む豪族で、飛鳥時代にはその名が記録に残っています。もともとは「あへ」などと読まれていたものが、時代や地域の言語習慣によって現在の「あつじ」という読み方に変化したと考えられています。

観光スポットとしては、まず「渡岸寺（どうがんじ）観音堂」が挙げられます。ここには国宝の十一面観音立像が安置されており、仏像ファンや歴史愛好家にとっては必訪の場所です。

阿閉が位置する長浜市には、美味しい郷土料理がいっぱい。

なかでもおすすめなのが、「のっぺいうどん」。とろみのある餡がかかった熱々のうどんで、大きなシイタケや湯葉、紅葉麩など具だくさん。寒い季節にはとくにうれしい、体の芯まで温まる一杯です。

「焼鯖そうめん」も見逃せません。焼いた鯖を甘辛く煮込み、その煮汁でそうめんを炊いたという、ちょっと変わっていますがクセになる味わいです。

そして、滋賀といえば「近江牛」。長浜市内には近江牛を使ったすき焼きやステーキ、握り寿司などを楽しめるお店が点在しています。

