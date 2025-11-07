ケイト・スペード ニューヨークの新作バッグ♡ホリデー気分を彩るKSDuoコレクション

ケイト・スペード ニューヨークの人気シリーズ「KSDuo（ケーエスデュオ）」から、ホリデーシーズンにぴったりな新作が登場しました。やわらかなシアリング素材と心ときめく冬色が、日常のスタイルに上品な遊び心をプラス♡ミントグリーンやベアモチーフなど、ギフトにも最適な特別感のあるデザインが揃います。ホリデー2025コレクションでしか出会えない限定アイテムにも注目です。

ケイト・スペード ニューヨークの新作バッグ「KSDuo」

ふんわりとしたシアリング素材を採用した「ケーエスデュオ シアリング クロスボディ バッグ」は、冬の装いにやさしいミントグリーンが映えるアイテム。

三日月型のフォルムとソフトな質感がホリデー気分を高め、日常に華やかさを添えます。

さらに、遊び心あふれる「ケーエスデュオ シアリング ベア クロスボディ バッグ」は、ブラックのシアリング素材にベアモチーフをプラスしたキュートな仕上がり。

どちらもギフトとして喜ばれること間違いなしです♪

4通りの持ち方で楽しむ「KSDuo」

「KSDuo」はクロスボディ、ショルダー、ベルトバッグ、クラッチの4通りの持ち方が可能な万能デザイン。ストラップの取り外しや調整で、オンからオフまで自在にスタイリングできます。

長めにすればアクティブに、短めにすればシックに、そしてストラップを外せばフォーマルなクラッチスタイルに。コンパクトながらも収納力があり、ホリデーシーズンのイベントやデートにもぴったり♡

ホリデー限定ポップアップショップも開催

「ホリデー2025 ポップアップショップ」は、ジェイアール名古屋タカシマヤと伊勢丹新宿店にて開催。

期間中、33,000円（税込）以上の購入で「コーム・ミラー・ポーチ」のセットをプレゼント。さらに、ポップアップ限定カラーのKSDuoも登場予定です。

ホリデー限定の特別なラインナップを、ぜひ店頭でチェックしてみて。

【ポップアップショップ詳細】

・ジェイアール名古屋タカシマヤ：11/19(水)～11/25(火) 1Fエスカレーター横イベントスポット

・伊勢丹新宿店：11/26(水)～12/2(火) 本館6階 センターパーク/ザ・ステージ#6

商品ラインナップ一覧

・ケーエスデュオ クロスボディ バッグ（ブラック、カシューミルク）52,800円

・ケーエスデュオ スエード クロスボディ バッグ（バーントセージ）52,800円

・ケーエスデュオ ダウンタウン レオパード ヘアカーフ クロスボディ バッグ（レオパードマルチ）62,700円

・ケーエスデュオ シアリング クロスボディ バッグ（ミントフロスティング）62,700円

・ケーエスデュオ シアリング ベア クロスボディ バッグ（ブラックマルチ）71,500円

・ケーエスデュオ グレーズドレザー クロスボディ バッグ（マーケットパープル）52,800円

サイズ：22cm × 27cm × 7cm

ホリデーの街並みがきらめく季節に、ケイト・スペード ニューヨークの新作「KSDuo」で自分らしい輝きをプラスしてみませんか？

素材・カラー・デザインのすべてに特別感を宿したコレクションは、贈り物にも自分へのご褒美にもぴったり。

あなたの冬の装いを、より華やかで心弾むものにしてくれるはずです。