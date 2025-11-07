ケイト・スペード ニューヨークの新作バッグ♡ホリデー気分を彩るKSDuoコレクション
ケイト・スペード ニューヨークの人気シリーズ「KSDuo（ケーエスデュオ）」から、ホリデーシーズンにぴったりな新作が登場しました。やわらかなシアリング素材と心ときめく冬色が、日常のスタイルに上品な遊び心をプラス♡ミントグリーンやベアモチーフなど、ギフトにも最適な特別感のあるデザインが揃います。ホリデー2025コレクションでしか出会えない限定アイテムにも注目です。
ケイト・スペード ニューヨークの新作バッグ「KSDuo」
ふんわりとしたシアリング素材を採用した「ケーエスデュオ シアリング クロスボディ バッグ」は、冬の装いにやさしいミントグリーンが映えるアイテム。
三日月型のフォルムとソフトな質感がホリデー気分を高め、日常に華やかさを添えます。
さらに、遊び心あふれる「ケーエスデュオ シアリング ベア クロスボディ バッグ」は、ブラックのシアリング素材にベアモチーフをプラスしたキュートな仕上がり。
どちらもギフトとして喜ばれること間違いなしです♪
4通りの持ち方で楽しむ「KSDuo」
「KSDuo」はクロスボディ、ショルダー、ベルトバッグ、クラッチの4通りの持ち方が可能な万能デザイン。ストラップの取り外しや調整で、オンからオフまで自在にスタイリングできます。
長めにすればアクティブに、短めにすればシックに、そしてストラップを外せばフォーマルなクラッチスタイルに。コンパクトながらも収納力があり、ホリデーシーズンのイベントやデートにもぴったり♡
ホリデー限定ポップアップショップも開催
「ホリデー2025 ポップアップショップ」は、ジェイアール名古屋タカシマヤと伊勢丹新宿店にて開催。
期間中、33,000円（税込）以上の購入で「コーム・ミラー・ポーチ」のセットをプレゼント。さらに、ポップアップ限定カラーのKSDuoも登場予定です。
ホリデー限定の特別なラインナップを、ぜひ店頭でチェックしてみて。
【ポップアップショップ詳細】
・ジェイアール名古屋タカシマヤ：11/19(水)～11/25(火) 1Fエスカレーター横イベントスポット
・伊勢丹新宿店：11/26(水)～12/2(火) 本館6階 センターパーク/ザ・ステージ#6
商品ラインナップ一覧
・ケーエスデュオ クロスボディ バッグ（ブラック、カシューミルク）52,800円
・ケーエスデュオ スエード クロスボディ バッグ（バーントセージ）52,800円
・ケーエスデュオ ダウンタウン レオパード ヘアカーフ クロスボディ バッグ（レオパードマルチ）62,700円
・ケーエスデュオ シアリング クロスボディ バッグ（ミントフロスティング）62,700円
・ケーエスデュオ シアリング ベア クロスボディ バッグ（ブラックマルチ）71,500円
・ケーエスデュオ グレーズドレザー クロスボディ バッグ（マーケットパープル）52,800円
サイズ：22cm × 27cm × 7cm
ホリデーに輝きを添える、KSDuoの新作バッグ♡
ホリデーの街並みがきらめく季節に、ケイト・スペード ニューヨークの新作「KSDuo」で自分らしい輝きをプラスしてみませんか？
素材・カラー・デザインのすべてに特別感を宿したコレクションは、贈り物にも自分へのご褒美にもぴったり。
あなたの冬の装いを、より華やかで心弾むものにしてくれるはずです。