これが相性良いってこと？男性が「気が合う」と感じる女性の特徴
男性は「気が合うな」と感じる女性と出会うと、直感で好きになってしまう傾向が。
そこで今回は、男性が「気が合う」と感じる女性の特徴を紹介します。
初対面なのに会話が盛り上がる
初対面だとしても、何気ない会話で盛り上がったり、話しやすいと感じると男性は「気が合う」「相性が良い」と感じてしまうもの。
初対面でそう思える女性は少ないものなので、自然と男性の頭からは相手の女性のことが離れなくなってしまいます。
無言の時間も苦にならない
一緒に過ごしている時、会話が途切れると無言の瞬間が訪れるもの。
もちろん男性が「気が合う」と思うのは、圧倒的に後者の「無言でも心地良いな」と感じる時です。
感動するポイントが同じ
一緒に映画を見た時などに、笑ったり泣いたりなど感動するポイントが同じだと、男性は「気が合う」と感じてくれます。
「彼女とならどんな時も気持ちを分かち合えそう」と思うため、当然のごとくその女性のことを恋愛対象として意識し始めるでしょう。
男女交際において、長く付き合っていくためにも重要なのは相性や居心地の良さに尽きますから、ぜひ今回紹介した特徴を参考に気になる男性との相性を確かめてみてくださいね。