¡¡£Ì£Á¤ÎÀ¤³¦°ì·³ÃÄ¤¬¡¢¤Þ¤¿¤âÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ô£×£Ó£Î¡×¤¬¡¢¥«¥Ö¥¹¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤¿º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¶¯¤¤´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢µåÃÄ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô»È¤»¤ºº£±Ê¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤ò¸«Á÷¤ê¡££²£°£²£´Ç¯¤Ë£´Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤ÈÍèµ¨£³Ç¯ÌÜ¤«¤éÇ¯Êð¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¡Ö¶ì½Â¤ÎÁªÂò¤Ë»ê¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡×¡ÊÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êº£±Ê¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼£²Ç¯ÌÜ¤Î¥ª¥Õ¤Ë£Æ£Á»Ô¾ì¤Ø½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¾¡¤Æ¤ëº¸ÏÓ¡×¤È¤·¤Æ¼ûÍ×ÅÙ¤â¹â¤¤¤³¤È¤«¤é·ã¤·¤¤ÁèÃ¥Àï¤¬ËÖÈ¯¤·¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£²£°£²£µÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¡¢Ï¢ÇÆÃ£À®¡£²«¶â»þÂå¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤Ë¤Ï¶õÇò¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÀäÂÐÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿À¸¤¨È´¤¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤äÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¡¢¼é¸î¿À¤«¤éÍèµ¨¤ÎÀèÈ¯Éüµ¢¤âÁªÂò»è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤é¤¬£²£¶Ç¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¸õÊä¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥±¥¬¿ÍÂ³½Ð¤Ç°ì»þ¤Ï¼«Å¾¼ÖÁà¶È¤â¶¯¤¤¤é¤ì¤¿º£µ¨¤òÈ¿¾ÊºàÎÁ¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢²¦¼Ô¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ëà¤â¤¦°ìËç¤ÎÀÚ¤ê»¥á¤¬¤ä¤Ï¤êÉ¬Í×¤À¡£
¡¡Á°½Ð¤Î¡Ö£Ô£×£Ó£Î¡×¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï»ñ¶â¤Ë»åÌÜ¤ò¤Ä¤±¤º¡¢¥È¥Ã¥×£Æ£ÁÅê¼ê¤ËºÆ¤Óµð³Û¤òÅê¤¸¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤ÎÉ®Æ¬¸õÊä¤Ëº£±Ê¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÖÈà¤Î¥·¥«¥´¹Ô¤¤¬ÃÏÍýÅª¾ò·ï¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢À¾³¤´ß¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤â¾ã³²¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÊ¬ÀÏ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆàÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¤ËÂ³¤¯£´¿ÍÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÅê¼êá¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µåÃÄ¤ÎµðÂç»ñËÜ¤È¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¤¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÆüËÜ¿Íº¸ÏÓ¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤Î¤«¡££Í£Ì£ÂÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤Æ¤âº£¥ª¥ÕºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡¢º£±Ê¤Îµî½¢¤Ë°Ü¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£