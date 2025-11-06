『家庭教師ヒットマンREBORN!』てのひらサイズの「沢田綱吉」と「リボーン」が登場
メガハウスは、『家庭教師ヒットマンREBORN!』より「G.E.M.シリーズ 家庭教師ヒットマンREBORN! てのひらツナくん＆リボーン」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年11月6日(木)10時からの予約受け付けが開始となり、2026年5月発送予定。
2026年5月発送予定「G.E.M.シリーズ 家庭教師ヒットマンREBORN! てのひらツナくん＆リボーン」(8,800円)
『家庭教師ヒットマンREBORN!』より、てのひらサイズのリラックス姿にて沢田綱吉とリボーンが登場。
並盛中に通う中学生でありながら、ツナを死ぬ気モードとは異なる日常的な座りポーズにて立体化。弱気な性格から少しずつ成長していくツナの必須アイテムでもある「手袋」を身に着け、隣には帽子にレオンを乗せたリボーンを座らせることができる。
予約受付中の「てのひら雲雀さん＆ヒバード」と一緒に並べると、より世界観が広がる。
(C)天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会
2026年5月発送予定「G.E.M.シリーズ 家庭教師ヒットマンREBORN! てのひらツナくん＆リボーン」(8,800円)
並盛中に通う中学生でありながら、ツナを死ぬ気モードとは異なる日常的な座りポーズにて立体化。弱気な性格から少しずつ成長していくツナの必須アイテムでもある「手袋」を身に着け、隣には帽子にレオンを乗せたリボーンを座らせることができる。
予約受付中の「てのひら雲雀さん＆ヒバード」と一緒に並べると、より世界観が広がる。
(C)天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会