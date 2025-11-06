外でも家でもスマホで手軽に地上波を。ネットワークレコーダー「miyotto」で観たい番組は逃さない

飲み会が長引いてずっと見続けていたテレビドラマを見逃してしまった。気になるスポーツ中継があるのに電車で帰らなければいけない。なんて状況で“テレビの見逃し配信”や“ライブストリーミング”などのサービスに助けられたことがある人は多いはず。

スマホやタブレットを使って、好きな時間に無料で見逃した番組を見られるので便利になったな〜と感じる反面、すべての番組が見逃し配信されているわけではなかったり、リアルタイムで試聴できない番組があったり、ちょっと不自由さを感じたことはありませんか？

それを解消してくれるのが、このタワー型の四角いデバイス。パナソニックから11月下旬発予定のネットワークレコーダー「miyotto（UN-ST20A）」（予想実勢価格：5万4450円前後）がテレビの視聴をより自由にしてくれます。

では具体的に何ができるのか。スマホやプロジェクターなどのさまざまなデバイスで、リアルタイムのテレビ番組視聴や録画番組の視聴が可能になります。例えば、電車の中で気になるスポーツ中継を見たり、ベッドの上にゴロンと寝転びながら録画しておいたドラマをイッキ見したり。好きなデバイスを使って、好きな場所で、好きなタイミングでテレビを見ることが可能に！

視聴対応デバイスは、スマホ、タブレット、テレビ、スマートプロジェクターなど。無線LANを内蔵したレコーダー本体と各デバイスはネットワーク接続できるため、ワイヤレスで自由に移動できるのが◎。なお、視聴には専用のmiyottoアプリを使用し、「iOS」は16.6以降、「Android」は10.0以降、「Fire OS」は7以降、「Android TV」は9.0以降に対応しています。

また、PCモニターや対応OSを搭載していないテレビでも、対応OSのストリーミングデバイスを接続することでテレビ視聴をすることができます。さらに、Windows PCの場合は、「DiXiM Play U Windows版」をインストールすることでテレビ視聴が可能です。

テレビ番組を放送中に見るリアルタイム視聴では、最大2台のデバイスで同時視聴が可能（宅内視聴の場合）なので、家族でチャンネル争いをする必要はナシ。リビングで家族がスポーツ中継を見ている間も、自室で好きなドラマを楽しめます。

なお、チューナーは地上デジタル以外に、BS・110度CSデジタルを内蔵しているため、BS放送やCS放送も見ることができますが、BS・110度CSによる4K・8K放送の受信および録画機能、録画した映像の再生機能は搭載されていないので注意。

miyottoアプリでは、視聴中に他チャンネルの番組情報を表示することもできるので、ザッピングしながら見たい番組を探すことも。スマホやタブレットでもテレビと同じ感覚で試聴できます。

また3番組を同時録画可能なので、見たい番組が重なっていても問題なし。内蔵されている2TBのHDDにたっぷりと録画でき、15倍録なら約1920時間（約80日）もの録画が可能です。また、内蔵HDDが一杯になってしまった場合でも、USBハードディスクで容量を増設できます（160GB以上、8TB以下）。

毎回番組を選んで録画予約をするのはちょっとめんどうだという人に便利なのが“ドラマ・アニメ1クール自動録画”という機能。ジャンル（ドラマ／アニメ）と、時間帯（朝／午後／ゴールデンタイム／深夜）を選ぶだけで、1クール分（約90日間） を自動で録画してくれるので、連続ドラマやアニメを見逃す心配はナシ。話題のドラマを後から探して、1クール分イッキ見することも!! また、“キーワード録画”を使えば、好きなタレントや興味のあるジャンルの番組を自動で検出して録画。再放送の録画を除外してくれる設定も気が利いています。

そして、電車移動中などの短い時間で録画を見る人や、まとめてイッキ見する人にうれしいのが“早見再生”機能で、1.3倍速、1.5倍速、2倍速の3段階のスピードを選択できるので、サクサクと録画を視聴できて大幅な時短に！

まさに“見よっと”と思った、好きな場所、好きなタイミングでテレビ番組を視聴できるレコーダーがあれば、ちょっとしたスキマ時間にテレビを見たり、家事や入浴中に“ながら視聴”したり、テレビとの付き合い方がもっとスマートになりそうです！

>> パナソニック「ネットワークレコーダー miyotto UN-ST20A」

