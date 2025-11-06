【これ知らないと損】スマホの写真・動画をPCに超簡単に移す方法 | LINE専門家ひらい先生が解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル『【これ知らないと損】スマホの写真・動画をPCに超簡単に移す方法』で、IT講座講師のひらい先生が、スマートフォンの容量不足に悩むシニア層に向けて、写真や動画データをパソコンへ簡単に移すテクニックを分かりやすく解説した。
冒頭でひらい先生は「これをどうやってパソコンに移すんだっていう風にね、思うじゃないですか」と、多くの視聴者の悩みに共感。「スマホの容量って、結構ね、限られてるので、やっぱりそれがいっぱいになってくると、ちょっとパソコンに移したいんだよなーって時あるじゃないですか」と、容量不足が招くリアルな場面を伝えた。
一方で、「パソコンに移したいってなった時に、ケーブルとか繋いでやらないといけないのかなーとか、そういった方ね、いらっしゃると思うんですけれども、実はね、これめちゃくちゃ簡単に、スマホから簡単にパソコンに送る方法、これがあるんですよ」と、シンプルで手軽な方法の存在をアピール。
動画内では「このチャンネルでは、60代以上のシニア層の方に、失敗しないLINEの活用方法を紹介しています」と改めて自身のノウハウをアピールし、「なるほどですね、それ結構よくありますよね」と視聴者の課題に寄り添う姿勢を見せた。
最後にひらい先生は「今回ね、それをちょっとお話をしていきたいなと思いますので、もしね、スマホの容量がパンパンになったら」と呼びかけ、今後もシニア世代のITリテラシー向上を応援していく意欲を示して締めくくった。
