【獅子座】週間タロット占い《来週：2025年11月10日〜11月16日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月10日〜11月16日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『色々と悟るでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
「何でもない穏やか日々」に対する認識が変化していきます。個性がない人や欠点がある人の方が、人生の荒波が大きい事実を悟るでしょう。仕事や公の場では進むべき道や貫く理想が自分の中で変化しつつあります。これまで守っていたものにも、腰が重たくなっていくでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
客観的に見た時の自分の印象を意識していくでしょう。モテるように見せたり有利なように見せたりすることが、自分の価値を下げることがあると悟ります。シングルの方は、負けず嫌いのハンター精神で寄ってくる人がいるでしょう。パートナーのいる方は、相手が自分の非がないように行動を質素にします。
｜時期｜
11月13日 友達を手放す ／ 11月14日 良い状態の自分
｜ラッキーアイテム｜
茶碗
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞