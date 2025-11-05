この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が暴露！『アパートに投資するなら中古と新築どちらがいい？不動産投資のプロが全て答えます！』

『アパートに投資するなら中古と新築どちらがいい？不動産投資のプロが全て答えます！』と題した動画で、不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、中古アパートと新築アパートのメリット・デメリット、そして投資戦略について熱く語った。



冒頭、木村氏は視聴者からの「中古と新築はどちらが良いのか」という問いに対し、「それぞれ特徴があり、良さがある」と断じ、安易な二者択一をやめるべきだと強調する。完璧な投資は存在しない以上、両方を理解し、目的に応じて使い分ける発想が必要だという立場である。



動画では、価格・融資・入居付け・修繕費・維持費・利回りをクイズ形式で比較。新築は価格が高い一方、金融機関の評価を得やすく、長期ローンにより返済負担を平準化しやすい。完成直後は空室からのスタートで広告戦略が不可欠だが、満室化後は安定が見込める。中古は取得価格と維持費が抑えやすく、利回りも高くなりやすい反面、修繕と入居対策の設計力が試される。固定資産税や保険は新築の方が相対的に高くつく傾向がある点も押さえておきたいポイントである。



一方で、どちらかに寄せすぎるとリスクが偏る。木村氏は、新築と中古を組み合わせることで「価格・修繕・入退去のタイミング」を分散し、キャッシュフローの波を穏やかにできると指摘する。新築の資産性と、中古の収益性を両取りする設計が合理的であるという主張である。



中古運営の肝として木村氏が繰り返し挙げるのは「差別化」である。対象となる入居者像を明確にし、色や素材・照明などの打ち手を絞って“響く”ポイントに投資する。単なる原状回復ではなく、家賃アップという明確なリターンを狙うリノベーションの設計思想が鍵である。費用は「かける箇所とかけない箇所」を峻別し、外観・内装ともにコンセプト先行で進めるべきだと説く。



融資面では「物件探しの前に、出してくれる金融機関を探す」逆算の順序を提示。属性に自信がない場合でも、物件の収益性や評価軸を重視する金融機関を見つければ道が開くと語る。まず融資の目線を把握し、そこに合う案件を当てはめる発想が効率的である。



総じて、木村氏は「新築も中古も“儲かるか”の問いにはどちらもイエス」と断言する。売却タイミングの考え方や、家賃を上げる具体的な差別化の勘所、融資アプローチの実務的な視点は動画内で詳しく語られているため、戦略の骨格を固めたい人は一通り押さえておく価値がある。

今回の動画は、アパート投資で迷っている初心者から次の一手を練りたい中上級者まで、非常に参考になる内容である。