なんの前ぶれもなく、いきなり夫から離婚を告げられたら衝撃を受けますよね。しかし、夫を問い詰めると、これまで隠していた事実があきらかになるようで……？ 今回は、元カノに未練があるまま結婚した夫が不倫して妻がブチ切れた話をご紹介いたします。

元カノに未練があるまま結婚

「ある日突然、夫に『ごめん、離婚してほしい』と告げられました。特に夫婦仲が悪かったわけでもなかったので、理由を聞くと『元カノと不倫してる』『彼女と一緒になりたいんだ』と言われました。不倫していただけでもショックだったのに、その相手が元カノだったなんて……。

夫に詳しく話を聞くと、どうやら元カノとはささいなことがきっかけで喧嘩別れしてしまい、そのタイミングで私と出会って、元カノを忘れるために結婚したらしいです。つまり夫は元カノに未練があったということですよね……。私と結婚してから再び元カノに会って、その気持ちをおさえられなかったんですって。最近子どもが産まれたばかりで、これから子育てを頑張っていこうとしてるのに……。

そんな自分勝手な都合で離婚なんて許せなかったため『子どもまで作ってなに言ってるの!?』『人の人生なんだと思ってんのよ！』と夫にブチ切れました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 元カノを忘れるために結婚して、元カノと一緒になりたいから離婚するなんて、どれだけ人の人生を振り回せば気が済むのでしょうか……。子どもも産まれたというのに、もっと現実を見てほしいですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。