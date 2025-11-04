【おでん全品10%引き】セブンイレブンが「おでんセール」を開催（カップ商品も対象）

株式会社セブン‐イレブン･ジャパンは、「おでん全品10%引きセール」を、11月7日(金)より全国のセブンイレブンで実施する。※販売期間：2025年11月7日（金）〜11日（火）

2025年9月に、大幅リニューアルされたセブンイレブンのおでん。昆布を増量し、新たに鱈（たら）からとっただしを追加したことで、これまでにない深いコクと旨味が楽しめるようになったという。今回のセールは、そんなリニューアルされたおでんを、さらに多くの人に広めたいという意図から企画された。

〈セブンイレブン・人気の具材ベスト3(※期間2025年1月〜10月)〉

■味しみ大根

標準価格：税込130.68円

販売エリア：全国

十字に隠し包丁をいれることで、しっかりと味が染みた大根が特徴。季節に合わせ、おでんに適した品種を指定した国産大根を使用。

味しみ大根

■味しみたまご

標準価格：税込150.12円

販売エリア：全国

※地域により、規格が異なる場合あり

おでんに欠かせない定番具材。すっきりとした後味が特徴の「セブン-イレブン専用原卵」を使用した玉子。

味しみたまご

■味しみ白滝

標準価格：税込120.96円

販売エリア:全国

※地域により、規格が異なる場合あり

麺線をよくみると、三つ葉模様になっている白滝。3本の細い白滝を合わせる製法にすることで白滝の表面積が増え、つゆの絡みがよくなるという。つゆの昆布の風味と鰹をしっかり感じることができる一品。

味しみ白滝

〈セブン‐イレブンの“つゆ”のこだわり〉

セブン‐イレブンのおでんつゆは、全国7つの地域の食文化に合わせて設計されているという。北海道の「煮干」、東北･信越の「いわし」、関東の「昆布」、東海の「牛」、関西･北陸「牛、鶏」、中国･四国の「煮干、牛」、九州･沖縄の「あご」と、地域の味を生かした、だし原料を使用している。

【担当者コメント】

この度、寒さが深まる季節に合わせて「おでん全品10%引きセール」を実施します。25年のリニューアルでは、しっかり煮込んだおでんの旨みをより感じていただけるよう、練物から出る旨みや昆布の風味をグッと高めています。実は、開発中につゆの後味の余韻を高めると先味が感じづらくなるという問題が発生したのですが、薄削りのかつお節も新たに使用することで先味や香りもしっかりと感じていただけるつゆに仕上がりました。地域ごとの食文化に合わせたつゆの違いも楽しみながら、お得な期間に心も体も温まるセブン‐イレブンの自慢のおでんをぜひ味わっていただきたいです。

〈おでんセール 概要〉

セブン‐イレブンのおでんが全品10%引きになるセールを実施。

・セール実施期間

2025年11月7日(金)〜11日(火)

・注意事項

※セブンプレミアムおでん(カップ)も10%セールの対象

※セブンプレミアムおでん、セブンプレミアムおでん大盛りは対象外

※セブン‐イレブン標準価格(税抜)からの値引きとなる。ただし、販売中の新商品は発売日からセール前日までのセブン‐イレブンでの販売価格(税抜)からの値引きとなる。セール中に発売する新商品は、セール終了後販売予定価格(税抜)からの値引きとなる

※「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格(税抜)からの値引きとなる

※在庫切れ、取り扱いのない場合もあり

※地域により商品･商品名･価格･商品パッケージが異なる場合あり

※店舗で実施しているセール、キャンペーンは7NOWアプリ/WEBサイトでは対象外

※7NOWアプリ/WEBサイトで実施しているセール、キャンペーンは店頭では対象外

※写真はイメージ

※店舗によって価格が異なる場合あり

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もあり※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名･規格が異なる場合あり

※情報は現時点でのもの。最新の情報はHPを確認