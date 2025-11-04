この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」のすぎやま氏が「【保護者必見】発達障害と診断されたら特別支援学級に入れるべきなのか？教師が解説します」と題した動画を公開。保護者が抱える切実な悩みについて、元教師としての視点から解説した。



動画の冒頭で、すぎやま氏は「発達障害と診断されたら特別支援学級に行かなければならない」という考えは「大きな間違いです」と断言する。多くの親が抱きがちなこの誤解を解き、まず専門機関で子どもの状態を正しく把握することの重要性を訴えた。氏によると、発達障害の診断から特別支援学級への入級までには多くの手順があり、診断が下りたからといって即座に入級が決まるわけではない。病院に行くか、検査を受けるか、診断結果を学校に伝えるかといった判断は「全て親御さん次第」であり、保護者には選択の自由があると説明した。



その上で、すぎやま氏は特別支援学級を検討すべき具体的な状態として3つのポイントを挙げる。1つ目は「学習面で物凄い困難さを感じている」場合だ。これは単なる努力不足ではなく、脳の特性によって読み書きや集中力の維持が難しいケースを指す。2つ目は「社会性やコミュニケーション」の問題で、友人とのトラブルが頻発したり、集団行動が極端に苦手だったりする場合が該当する。3つ目は「感覚過敏や環境への適応が困難」な状態で、音や光に過敏であったり、人混みが苦手でパニックになったりする子どもには、より配慮された環境が必要だと述べた。



すぎやま氏は、特別支援学級は決して特殊な場所ではなく、文部科学省の統計では全児童生徒の約3.4%が在籍していると紹介。「無理して普通っぽく過ごすこと」が目的ではなく、「その子にとってどういう支援や教育をしてあげることが将来の役に立つか」という視点で、子どもの能力を最大限に伸ばすための選択肢として考えるべきだと締めくくった。