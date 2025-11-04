「激アツ」山本由伸“言ってない語録”公認！本人の口から名言「Losing isn’t an option」 3か国語でWS優勝スピーチ
優勝セレモニーのスピーチでファンを盛り上げた山本由伸(C)Getty Images
2年連続でワールドシリーズを制覇したドジャースが現地時間11月3日、地元ロサンゼルスで優勝パレードと記念セレモニーを開催した。同シリーズMVPを獲得した山本由伸も参加。スピーチでは3か国語を披露し、本拠地ドジャースタジアムのファンを沸かせた。
【動画】本人の口から「Losing isn’t an option」！山本由伸のスピーチを聴く
山本はパレード中に地元放送局『SportsNet LA』のインタビューに対して、「最高な時間です。すごく嬉しい。チームメートに感謝したいし、また頑張りたい」と満面の笑み。MVPトロフィーを掲げた際の感想を問われると「頑張って良かったと思いました」と充実感を漂わせた。ただ、第6戦で96球、連投の第7戦で34球を投げた肉体は、満身創痍とあって「試合後の僕には、めちゃくちゃ重かったです」と打ち明けた。
そして、スタジアムで実施されたセレモニーには、先頭を切ってブルーカーペットの上を歩いて登場。壇上でのスピーチでは、まずスペイン語で「こんにちは」と挨拶。続けて、英語で「分かるかな？私たちに負けるという選択肢はないんだ」と力強く言った。
かつて記者会見で口にした「負けるわけにいかない」という言葉を、園田芳大通訳「Losing isn’t an option」（負けるという選択肢はないんだ）と意訳。強気な発言として米国メディア、ファンの注目を集めたものだ。
この他、SNS上では山本の“言ってない語録”が人気に。ネットでの書き込みを含め、明らかに本人談を超越した内容も多いが、一部からは「中毒性がある」「超面白い」などと好反応が上がっていた。そして、この日のスピーチを受け「ほんまに言った」「激アツ」「サイコーや」と喝采を浴びた。
山本は“名言”の後、再び英語で「チームメート、コーチ、素晴らしいスタッフのみなさん、そしてファンに本当に感謝しています。我々はみんなで（世界一連覇を）成し遂げました。ドジャースを、ロサンゼルスを愛しています」と話し、場内のボルテージは最高潮に。最後は「ありがとう」と日本語で感謝を伝え、スピーチを締めくくった。
すでに「Losing isn’t an option」は、英文がプリントされたTシャツが商品化されている。ワールドシリーズで伝説となった右腕の言動から、これからも目が離せない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]