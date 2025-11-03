長年未解決だった名古屋市西区主婦殺人事件が10月31日、急展開を迎えた。発生からおよそ26年の時を経て、被疑者が殺人罪の容疑でついに逮捕されたのだ。

逮捕されたのはアルバイト・安福久美子容疑者（69）。なんとこの女、被害者の高羽奈美子さん＝1999年11月13日に逝去。当時32＝の夫である高羽悟さんの同級生で、面識もある人物だった。悟さんはメディアの取材に対し、安福容疑者からバレンタインデーにチョコレートを贈られたり、「好きです」と書かれた手紙をもらったりしたことがあったと明かしている。

「事件当時、容疑者は40台前半ですでに結婚していた。名古屋市港区の分譲マンションで夫や子どもと暮らしており、学校のPTA役員などを務めることもあったそうです。関係者によると、少なくとも事件後10年以上はその分譲マンションで暮らしていた」（地元紙記者）

登記簿謄本によれば、容疑者が住んでいたマンションの一室は「安福」姓の男性名義で1994年に購入されている。この分譲マンションの周辺を取材したところ、クリーニング店で働く女性がこう明かした。

「たしかに店の顧客履歴を見たら、うちのお客さんで、利用していたことがありました。いつ来たのかも定かではないし、誰も顔は覚えていませんが、名前を見たら彼女のものでした。背筋がゾクっとしましたよ」

事件から17年後の3月、この部屋は別の人間に譲渡された。その後、同居男性の住所は自身の実家に戻っている。

「警察発表の住所付近での容疑者の目撃情報がほとんどないのです。各社、取材には難航しています。容疑者家族が住んでいたのは十数年前ですから、覚えている人が少ないということもあるでしょう。ただ人目を避けて生活していた可能性もある」（前出・地元紙記者）

容疑者が事件後も家族と生活をともにしていたと仮定すれば、同居男性の実家に住んでいた可能性が高いだろう。しかし、実際に近隣を取材してもこの女の存在は感じられなかった。

「あの家は、〇〇さん（同居男性。以下同）の実家ですよ。でももう30年くらい空き家になっているんじゃないの？ たまに業者が来て、（庭の）剪定とかしているから綺麗なんだけど、誰も住んでいないと思うよ。

昔は〇〇さんの下に妹がいたような気がするんだけど、今回の容疑者と結婚していたなんて初めて聞いたよ。1週間くらい前に〇〇さんが実家に来たのは見たけど、ご夫婦でいるところを見たことなんてないよ。

そういえば半年くらい前に、『実家の倉庫を壊すからご迷惑おかけします』って菓子折り持って挨拶に来たけど、その時も〇〇さんひとりでした」（近隣の商店の店主）

女は人目を逃れるように生活していたのだろうか。

真相を探るためNEWSポストセブンは11月1日、この同居男性に電話で取材を試みた。

会話の冒頭、男性は「安福さんですか」という記者の問いに対して「はい」と認めたが、取材を申し入れると「あっ。ごめんなさい……。今急いでいるので」と語るに留め、電話を切った。その声色からは、動揺が感じられた。

安福容疑者の逮捕を受け、高羽悟さんは「昔、告白を受けたことがある女性」「（妻が）殺されるようなことを僕がしたのか」などと語っているが、犯人の動機はまだ明らかになっていない。

捜査の進展が待たれる。

（了）