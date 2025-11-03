「シャワー室」完備!? 日産「大型ワンボックス商用バン」がスゴい！ 全長5m級「ひろびろボディ」に「電子レンジ」「家庭用エアコン」もついてて最高です！ レクビィの本格「キャラバン」キャンピングカー「イゾラ」に注目

大型ワンボックスバンが「極上空間」に変身！

2025年10月18日から19日まで、パシフィコ横浜（横浜市西区）にて「横浜キャンピングカーショー（YCCS）2025」が開催され、各社の個性豊かなモデルが並びました。

なかでも注目を集めたのが、レクビィが日産「キャラバン」をベースに仕上げたバンコンタイプのキャンピングカー「ISOLA（イゾラ）」です。どのような特徴があるのでしょうか。

完全防水の「シャワー室」完備ってどういうこと!?

【画像】超カッコいい！ これが「シャワー室完備」の日産「大型バン」です！ 画像で見る（30枚以上）

レクビィは、愛知県瀬戸市に本社を構えるキャンピングカービルダー。1984年の創業以来、使いやすさと快適性を追求した車両づくりを続けてきました。

今回展示されたイゾラは、キャラバンのスーパーロング特装車をベースに、レクビィならではの工夫が随所に施されたモデルです。

車両サイズは全長5080mm×全幅1695mm×全高は2400mm、駆動方式は2WDと4WDが選択可能。エンジンは2.5リッターガソリンまたはディーゼルを搭載しています。

イゾラの最大の特徴は、車内後方に設けられた完全防水のマルチルームです。幅115cm、奥行き最大73cm、高さ158cmと広々とした個室空間で、折れ戸でダイネットと仕切ることができます。

防水マルチルームについて、会場の担当者は以下のように話します。

「シャワールームとして使えるだけでなく、トイレを置いてトイレルームにしたり、趣味の道具を収納したり、汚れたものを置いて水洗いしたりと、使い方は本当に多彩です。わんちゃんの足を洗うスペースとしても便利ですよ」

さらに、エンジンの熱を利用してお湯をつくることもできるといい、アウトドア後のシャワー利用にも適していています。

室内は、片側にダイネットテーブルと対面式ソファ、もう片側にベッド兼用のサイドソファを配置。

就寝時にはサイドソファと組み合わせてベッドスペースを展開が可能で、大人2名と子供1名がゆったりと休めるサイズ感です。なお就寝定員は3名。乗車定員は6名で、普段使いにも対応できる設計です。

電装系も充実しており、300Ahのリチウムイオンバッテリーを中心に、2000Wインバーター、家庭用エアコン、電子レンジ、49リッター冷蔵庫、ソーラーパネルなどが標準装備されています。これにより、外部電源がない環境でも快適な生活が可能です。

価格（消費税込）は2WD・ガソリン仕様で936万6500円、4WD・ディーゼル仕様で1034万6600円となっています。

なお会場の展示車は標準装備のほか、オプションの温水設備、水道設備、ペットベッドなどを備え、992万3100円（2WD・ガソリン仕様）で案内されていました。

※ ※ ※

会場の担当者によれば、防水ルームは「うちのオリジナルで（他社では）あまり見ない構成なので、反響はとても大きい」とのこと。YCCS2025会場でも来場者の関心を集めていました。

購入層については、「ハイエースにはないサイズ感で、“ちょうどいい”と感じてくださる方が多い」と語り、実際にはファミリー層よりも「ご夫婦でゆっくり時間ができた方」が多く、2人旅を快適に楽しめるサイズ感が支持されているようです。

イゾラは、旅の自由と快適さを両立させたレクビィならではの一台。特に防水マルチルームは他社にはない独自装備として注目を集めており、アウトドア派やペット連れのユーザーにとって理想的な一台といえます。