15分以内で完成！【チーズ×明太子】の簡単副菜レシピ8選〜万能コンビはおつまみ・お弁当としても活躍
チーズのコクと明太子のピリッとした辛みは相性抜群！ 冷蔵庫の常備食材で、手軽に作れる万能コンビです。
今回は、すべて15分以内で完成する時短レシピを厳選して8選ご紹介。おつまみやあと1品欲しいときに、ぜひ活躍させてください！
【見た目華やか】クリームチーズの明太子和え
タラコマヨとクリームチーズが、ホクホクしたブロッコリーにからんで、箸が進みます。カラフルな見た目も食欲をそそる一品。ブロッコリーをレンジ加熱すれば、鍋を使う必要がなく、洗い物も少なく済みます。明太子の中身を出すときは、まな板にラップを敷いて包丁の背でしごくと無駄なく簡単です。
■最短10分！【チーズ×明太子】の時短レシピ7選
マヨネーズと明太子、ガーリックパウダーで作ったソースをワンタンの皮に塗ると、粉チーズの風味が香ばしいおつまみに。包む手間がいらないので、10分あれば出来上がり。トースターでパリパリに焼けた皮の食感が楽しく、子どもも喜ぶスナック感覚の副菜です。
コンビニやスーパーで手軽に購入できるハンペンを使った簡単副菜。ハンペンに明太マヨを塗り、ピザ用チーズをのせてこんがり焼きます。とろけたチーズとふっくらしたハンペンの食感が絶妙です。お弁当用にするなら、ハンペンに切り込みを入れて明太マヨとチーズを挟むと崩れにくくなります。
あっさりとしたカッテージチーズとマグロ、長芋などを和え、明太子ドレッシングをかけるデリ風の前菜です。甘酢を効かせた爽やかなドレッシングに、明太子の辛みが小気味良いアクセントに。おしゃれに盛り付ければ、パーティーやおもてなしの食卓を華やかに演出できます。
鍋もレンジも使わない、大根の明太和え。みずみずしい大根にチーズのコクがよく合いますよ。明太ダレは、プレーンヨーグルトやマヨネーズのまろやかさと、隠し味のしょうゆが好バランス。シャキシャキ、ポリポリとした食感が後を引きます。
海苔の香りとチーズの風味が、淡泊でヘルシーなささ身のおいしさを引き立てます。海苔の片面に明太子を塗ると、明太子の旨みがプラスされるだけでなく接着剤の役割を果たし、剥がれずきれいに仕上がりますよ。冷めても固くなりにくく、お弁当のおかずにも最適です。
明太子とバターのコンビは誰もが納得のおいしさですよね。レンジ加熱したジャガイモにたっぷりのせたら、ピザ用チーズと共に焼き上げます。少ない材料でもホクホクとした満足感があり、大人にも子どもにも人気のサイドディッシュです。
粉チーズ入りの卵液に、ほぐした明太子を混ぜると味わい豊かな卵焼きに。明太子はレンジ加熱してから加えるため、お弁当にも安心です。淡いピンクと黄色、イタリアンパセリの緑が彩り豊かで、目でも楽しめる一品です。
■もう献立に困らない！ チーズ×明太子は万能コンビ
チーズと明太子は、和える・焼く・挟むなどアレンジ自在な最強のコンビ。おつまみ、副菜、お弁当まで幅広く活躍しますよ。
調理のちょっとしたコツを押さえれば、見た目も美しく仕上がります。ぜひ、今日から献立に役立ててくださいね。
(ともみ)
クリームチーズの明太子和え
【材料】（2人分）
クリームチーズ 80~100g
ブロッコリー 1/2株
<タラコマヨ>
明太子 1/2腹
レモン汁 少々
マヨネーズ 大さじ 1.5
しょうゆ 少々
【下準備】
1、クリームチーズは1cm角に切る。
2、ブロッコリーは小房に分け、サッと水に通して耐熱容器に入れ、ラップをして電子レンジで1分加熱する。電子レンジは600Wを使用しています。
3、明太子は皮に切り込みを入れて中身をしごき出し、ボウルに入れてレモン汁を混ぜ合わせ、他の＜タラコマヨ＞の材料とよく混ぜ合わせる。
【作り方】
1、＜タラコマヨ＞のボウルにクリームチーズ、ブロッコリーを加えて和え、器に盛る。
パリパリ明太子
マヨネーズと明太子、ガーリックパウダーで作ったソースをワンタンの皮に塗ると、粉チーズの風味が香ばしいおつまみに。包む手間がいらないので、10分あれば出来上がり。トースターでパリパリに焼けた皮の食感が楽しく、子どもも喜ぶスナック感覚の副菜です。
焼き明太ハンペン
コンビニやスーパーで手軽に購入できるハンペンを使った簡単副菜。ハンペンに明太マヨを塗り、ピザ用チーズをのせてこんがり焼きます。とろけたチーズとふっくらしたハンペンの食感が絶妙です。お弁当用にするなら、ハンペンに切り込みを入れて明太マヨとチーズを挟むと崩れにくくなります。
長芋とマグロのチーズ和え
あっさりとしたカッテージチーズとマグロ、長芋などを和え、明太子ドレッシングをかけるデリ風の前菜です。甘酢を効かせた爽やかなドレッシングに、明太子の辛みが小気味良いアクセントに。おしゃれに盛り付ければ、パーティーやおもてなしの食卓を華やかに演出できます。
大根の明太和え
鍋もレンジも使わない、大根の明太和え。みずみずしい大根にチーズのコクがよく合いますよ。明太ダレは、プレーンヨーグルトやマヨネーズのまろやかさと、隠し味のしょうゆが好バランス。シャキシャキ、ポリポリとした食感が後を引きます。
ささ身のりチーズ焼き
海苔の香りとチーズの風味が、淡泊でヘルシーなささ身のおいしさを引き立てます。海苔の片面に明太子を塗ると、明太子の旨みがプラスされるだけでなく接着剤の役割を果たし、剥がれずきれいに仕上がりますよ。冷めても固くなりにくく、お弁当のおかずにも最適です。
明太焼きポテト
明太子とバターのコンビは誰もが納得のおいしさですよね。レンジ加熱したジャガイモにたっぷりのせたら、ピザ用チーズと共に焼き上げます。少ない材料でもホクホクとした満足感があり、大人にも子どもにも人気のサイドディッシュです。
明太卵焼き
粉チーズ入りの卵液に、ほぐした明太子を混ぜると味わい豊かな卵焼きに。明太子はレンジ加熱してから加えるため、お弁当にも安心です。淡いピンクと黄色、イタリアンパセリの緑が彩り豊かで、目でも楽しめる一品です。
