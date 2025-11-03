クリームチーズの明太子和え【材料】（2人分）クリームチーズ 80~100gブロッコリー 1/2株<タラコマヨ>明太子 1/2腹レモン汁 少々マヨネーズ 大さじ 1.5しょうゆ 少々【下準備】1、クリームチーズは1cm角に切る。2、ブロッコリーは小房に分け、サッと水に通して耐熱容器に入れ、ラップをして電子レンジで1分加熱する。電子レンジは600Wを使用しています。3、明太子は皮に切り込みを入れて中身をしごき出し、ボウルに入れてレモン汁を混ぜ合わせ、他の＜タラコマヨ＞の材料とよく混ぜ合わせる。【作り方】1、＜タラコマヨ＞のボウルにクリームチーズ、ブロッコリーを加えて和え、器に盛る。