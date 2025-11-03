この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「デザイナーにインタビュー！！」と題した動画で登場したのは、リメイクブランド『フリッグ』を手掛けるデザイナーさん。自身のブランドを4年維持し続けてきた理由や、バンドTシャツのリメイクという独自のコンセプトについて率直に語った。



ブランド『フリッグ』について、「バンドTシャツのリメイクがメインで、小さくなって着れなくなったものをオーバーサイズで着れるようにするコンセプトでいろいろ作っています」と、他ブランドとは一線を画す取り組みをアピール。さらに、「今年ロイヤルフラッシュさんセレクトショップで、一応全国でポップアップやったりとか」と今まさに活動の幅が広がっていると明かした。



4年続けてこられた秘訣について尋ねられると、「諦めずにやり続けたことです。辛いなって思う時もあったんですけど、買ってくれたお客さんとかもいたんで、やめるわけにはいかないなっていう気持ちで4年やってきて」と、顧客と自分自身に対する思いの強さを語る場面も。Tシャツは「15,400円」で販売しているが、市場のサイズや需要の変化について「例えばXLだったら5万円します。でもMとかだったら1万円とかで見つけたりも」と、リメイクに目をつけた理由の一端を明かした。



貯金事情についても率直に回答し、「貯金はないですけど洋服売ったら何百万かは」と現実的な一面も。所持品で最も高いアイテムについては、「クロムハーツのネックレス。昔買ったときは16万だったけど今売ったら5倍ぐらいになっている」など、自身のファッション投資事情や将来の可能性についても触れた。



最後は「時が来たら売るかもしれない」と締め、今後の展開にも期待を持たせる内容となった。