日本のSNSでも大バズりした“最恐”美女レスラーの笑劇ハロウィン仮装が話題に。プロレスラーらしい“筋トレお化け”にファンも思わずツッコミを入れていた。

【画像】美女レスラー扮する“ムキムキお化け集団”のシュールな仮装写真

WWE女子スーパースターのリア・リプリーが日本時間11月1日に自身のインスタグラムを更新。現地アメリカ時間のハロウィンを楽しむ仮装ショットを公開した。

「死ぬまでトレーニングし続けろ、ハッピーハロウィン」というキャプションと共に添付された写真には、トレーニングジムを占拠する白装束にサングラスをかけた“ムキムキお化け集団”の姿が。うち1人は、手足から覗くびっしりのタトゥーからリア本人とわかる。

仮装した状態でダンベルやバーベル、懸垂をこなすシュールな写真は“いいね”が約10万件押される大反響。「やばい、筋肉に取り憑かれてる」「不気味すぎる！でも面白い」「今からジムに行くのが怖い。でも行かなきゃね」とさまざまなリアクションが届いていた。

先日のWWE日本公演でも大歓声を浴びていたリア。人気の“ゴスメイク”ビジュアルを隠した仮装でもファンを大いに喜ばせていた。

