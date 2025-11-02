この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AI情報を精力的に発信するYouTuber・ミライ氏が、自身の動画「【週刊最新AIツール&ニュース】NotebookLMの最新アプデ ～解説動画生成機能強化～/Adobeが生成AI製品を大量発表」を通じて、ここ1週間でリリースされた注目のAIツールやニュースを一挙に紹介した。動画では、「一度に扱える情報量が大きく増え、ゆるキャラが登場したり現代風アニメスタイルで解説動画を作れる機能が実装されたNotebookLM」や、「まるで人間が話しているような自然な日本語音声を生み出すMiniMax Speech 2.6」など、AI業界の最前線が語られている。

冒頭からGoogle NotebookLMの進化に着目し、「かわいいスタイル、アニメスタイルが加わり、誰でも直感的に解説動画を作れる楽しさが増えた」と述べたミライ氏。さらに「公式ページから無料で利用できる上、ノートから直接動画化できる柔軟性の高さがポイント」と強調した。音声生成AIでは「発音にほぼ違和感なく日本語と英語が混在する品質がMiniMax Speech 2.6の強み」と太鼓判を押す。

そのほか、「OpenAIのAtlasを超える」と話題を呼んだ超高性能AIブラウザ『flowithOS』、Adobeによる画像・動画・音楽が統合された最新AI製品群、文字から瞬時に動画生成ができるリアルタイムAIモデル『Odyssey-2』、そして「ペットの一貫性を保って動画化できる」と新機能を絶賛したOpenAIのSora2など、多彩なジャンルの最前線ツールがリズミカルに解説された。

最新ニュースパートでは、「OpenAIが公益法人化でマイクロソフトと合意、株式上場も視野に」と指摘し、「もし将来的に汎用AIが実現しても、マイクロソフトはOpenAI製品に権利を持ち続ける」と業界の巨大資本の動きも分析。また、「イーロン・マスク氏によるxAI版Wikipedia“Grokipedia”についても、本人が『すでにWikipediaより優れている』と豪語した」と刺激的な話題を紹介。「世界で初めて時価総額5兆ドルを突破したNVIDIA、AmazonがAI活用で3万人規模のリストラ検討、NTT西日本が“声の権利”を守るAI事業進出」など、各社の大規模DX動向も網羅した。

締め括りに、ミライ氏は「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう」と動画をまとめ、今後さらなるAI業界の進展へ期待を示した。

