『不動産投資は“フルローン一択”で勝てる！新常識となる融資戦略を大公開』と題した動画が公開された。発言者は不動産投資アドバイザー・木村洸士氏。動画内で木村氏は、不動産投資の勝ち筋を「自己資金を最小化し、フルローンで投資効率を最大化すること」と断じた。従来の“金利重視”の発想を捨て、「頭金を抑え、買い進められる体制」を組むべきだと主張している。



冒頭、木村氏は「収入や資産形成の不安は、不動産の積み上げで解消できる」と述べ、スクール内の実績として「約400名のうち半数近くがフルローン前後で取得」と紹介。高属性だけの話ではなく、基準を押さえていれば十分に現実的だと示した。論点は明快だ。金利を少し下げるより、自己資金の流出を抑えて購入回数を増やす方が、リターンの伸びは桁違いになる。



金利上昇が話題になるが、木村氏の立場は一貫している。家賃収入と返済額の差が厚い物件であれば、返済増のダメージは吸収できる。利回りの薄い都心区分マンションのような“所有欲優先”の案件ではなく、家賃収入と返済の差額が毎月しっかり残る物件を狙うべきだという指摘だ。都市部の価格先行物件に固執するほど、上昇局面での脆さが露呈する。



肝は「順番」である。先に物件を探してから金融機関に当たるのでは遅い。まず金融機関の要件を把握し、その基準に適合する物件を“逆算”して当て込むのが合理的だ。誰に（どんな債務者属性）、どんなエリアの何を（資産性・収益性の評価）持ち込めばフルローンが通るのか。債務者エリアの指定、年収・勤務先の基準、路線価への掛け目、融資期間や耐用年数の見方、個人/サラリーマン可否--ここを押さえてから動くのが鉄則である。



動画内では、神奈川県の人気エリアで土地比率が高い物件に対し、フルローンや35年融資が通った事例が示される。土地評価が強い案件は資産性で評価を取りやすく、結果としてフルローンが現実味を帯びる。少額自己資金で月次キャッシュフローが残る物件を積み増せば、投資効率は加速度的に伸びるというロジックだ。



もう1つの柱が情報戦だ。全国の金融機関を個人で当たるのは非現実的である。木村氏はコミュニティでリサーチを分業し、要件と実績をデータベース化して意思決定を高速化しているという。どの金融機関がどのエリア・条件で出したかという“生きた条件表”があれば、"無駄打ち"は激減する。情報の質と量が、数百万円単位の差を生む--この現実は重い。



総じて、本稿で取り上げた論点は「投資効率の再定義」と「融資の設計」である。金利より先に、自己資金の温存と“当て先”の研究を置く。資産性と収益性を兼ねる案件に照準を合わせ、金融機関の審査軸から逆引きして持ち込む。シンプルだが、やるかやらないかで結果は決定的に分かれる。より具体的な基準や実例は動画内で整理されているので、各自の条件に引き直して確認してほしい。

本編は、自己資金を減らさずに買い進めたい個人投資家にとって、融資戦略の組み立て方と実務の着眼点を掴む上でも有用な指針となるはずだ。