「見事なゴラッソ」英２部首位チームで絶好調の29歳MFが２試合連続の１G１A！ 豪快ミドル弾にファン驚嘆「11月シリーズは絶対代表デビューでしょ」
現地10月31日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第13節で、坂元達裕が所属するコベントリーは敵地でレクサムと対戦。２−３で惜しくも敗れた。
１得点・１アシストを記録した前節に引き続き、今節も右サイドハーフで先発出場した坂元は22分、見事なピンポイントクロスで先制ゴールをアシストする。さらに、１−３と逆転されて迎えた88分、またしても結果を残す。
ペナルティアーク内で味方からパスをもらうと、右足でトラップし、得意の左足を一閃。鋭いミドルシュートでネットを揺らしてみせた。
リーグ戦２試合連発、今季３点目となる豪快な一撃に、SNS上では、「11月シリーズは絶対代表デビューでしょ」「軽やかなターンからの振りぬいたゴール」「ワンステップであの威力とコースはすごい」「見事なゴラッソ」などの声があがった。
２試合で４得点に直接関与。イングランド２部で首位を走るチームで、29歳のMFが絶好調だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】坂元達裕がまた決めた！豪快なミドルシュートで２戦連発弾
